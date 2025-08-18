ATP w Winston-Salem: Kamil Majchrzak - Nuno Borges. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Tenis

Pora na spotkanie drugiej rundy turnieju ATP w Winston-Salem. Kamil Majchrzak zmierzy się z Nuno Borgesem. Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Nuno Borges we wtorek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

Fot. PAP
Kamil Majchrzak ma za sobą udany czas. Niedawno sięgnął bowiem po challengerowy tytuł w Kozerkach. Obecnie rywalizuje w turnieju rangi ATP 250 w Winston-Salem, gdzie w pierwszej rundzie w niespełna dwie godziny wyeliminował Nicolasa Jarry'ego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka szansa dla Świątek! Musi spełnić tylko jeden warunek

 

W 1/16 finału przeciwnikiem Majchrzaka będzie Nuno Borges. Portugalczyk w amerykańskiej imprezie został rozstawiony z numerem 7, stąd w premierowej fazie nie musiał wychodzić na kort - miał wolny los.

 

W przeszłości Majchrzak i Borges mieli już okazję stanąć naprzeciwko siebie. W 2022 podczas Pucharu Davisa w trzech setach lepszy okazał się Portugalczyk.

 

Transmisja spotkania Kamil Majchrzak - Nuno Borges we wtorek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 2:30. Mecz skomentuje Dawid Olejniczak.

AK, Polsat Sport
