ATP w Winston-Salem: Kamil Majchrzak - Nuno Borges. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak kontynuuje przygotowania do ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego - US Open. Niedawno Polak triumfował w Challengerze rozgrywanym w Kozerkach, natomiast teraz przeniósł się za ocean.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek awansowała do finału, a to nie koniec dobrych wieści. To już pewne

Piotrkowianin udanie rozpoczął zmagania w turnieju rangi ATP 250 w Winston-Salem. W dwóch setach odprawił Chilijczyka Nicolasa Jarry'ego.

W drugiej rundzie przeciwnikiem Majchrzaka jest Nuno Borges. Dla Portugalczyka to pierwszy mecz w turnieju, bowiem dzięki rozstawieniu z "7" w 1/32 finału miał wolny los.

Do tej pory Majchrzak i Borges mierzyli się raz. W 2022 - w Pucharze Davisa - lepszy okazał się Portugalczyk, który triumfował 3:6, 6:4, 6:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Nuno Borges na Polsatsport.pl.