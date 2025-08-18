Błyskawiczny powrót Oleksiejczuka? Niespodziewana oferta od UFC

Oleksiejczuk w miniony weekend wystąpił na gali UFC 319. Polak dość szybko, bo już w pierwszej rundzie rozbił doświadczonego Meerschaerta i zanotował drugą wygraną z rzędu w amerykańskiej organizacji.

Po pojedynku, podczas konferencji prasowej Polak stwierdził, że ma już umiejętności na rywali z czołowej "piętnastki". Z ust Polaka padło nazwisko Marvina Vettoriego. Następnie "Husarz" przyznał, że będzie gotowy za tydzień lub dwa.

Jak widać, organizacja wpadła na taki pomysł. Oleksiejczuk w serwisie X (dawniej Twitter) poinformował, że UFC zaproponowała mu walkę 6 września na gali w Paryżu. Polak nie zdradził jednak, kto miałby być rywalem.

UFC proponuje mi walkę w Paryżu. 🤣 To jest trochę przerażające. Xd — Michal Oleksiejczuk (@oleksiejczukufc) August 17, 2025

Można więc zadać pytanie, czy UFC chce stworzyć nowy pojedynek, czy Oleksiejczuk wskoczyłby na zastępstwo. W kategorii średniej 6 września odbędą się dwa starcia. W walce wieczoru Francuz Nassourdine Imavov zmierzy się z Caio Borralho. Brazylijczyk od pewnego czasu jest klubowym kolegą Polaka (trenują w Fighting Nerds) i ich starcie wydaje się niemożliwe. W druga walce w 185 funtach Robert Bryczek skrzyżuje ręwice z Bradem Tavaresem. Polsko-polski pojedynek oczywiście nie wchodzi w grę, więc na ewentualne zastępstwo Oleksiejczuk mógłby wskoczyć jedynie do Imavova lub Tavaresa. Na razie jednak nie ma żadnych informacji, o roszadach w tych walkach.

Oleksiejczuk byłby czwartym Polakiem na UFC w Paryżu. Swoje pojedynki stoczą tam również wspomniany Bryczek, Marcin Tybura oraz debiutujący w organizacji Robert Ruchała.

IM, Polsat Sport