Były zawodnik Lecha Poznań ceniony w Serie A. Co za informacja!

Niewielu zawodników z przeszłością w Ekstraklasie ma okazję pełnić funkcję kapitana europejskiego zespołu z czołowych lig. Jesper Karlstroem został ogłoszony nowym kapitanem Udinese. Włoską drużyną niezmiennie prowadzi Kosta Runjaić.

Fot. PAP/EPA
Jesper Karlstroem

Kosta Runjaić znany jest z pracy w Polsce. Prowadził bowiem Pogoń Szczecin i Legię Warszawa. Niemiec docenił Jespera Karlstroema, który w przeszłości również związany był z Ekstraklasą, i powierzył mu opaskę kapitana.

 

Pomocnik przeszedł do Udinese rok temu z Lecha Poznań. Jest kluczowym elementem środka pola Udinese i bardzo szybko zdobył uznanie w oczach trenera, kolegów z drużyny oraz włodarzy klubu.

 

 

Do tej pory Karlstroem rozegrał we włoskiej lidze 37 spotkań, w których zanotował trzy asysty. W ubiegłym sezonie wraz z drużyną zajął 15. miejsce w tabeli Serie A.

AK, Polsat Sport
