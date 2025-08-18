Były zawodnik Lecha Poznań ceniony w Serie A. Co za informacja!
Niewielu zawodników z przeszłością w Ekstraklasie ma okazję pełnić funkcję kapitana europejskiego zespołu z czołowych lig. Jesper Karlstroem został ogłoszony nowym kapitanem Udinese. Włoską drużyną niezmiennie prowadzi Kosta Runjaić.
Kosta Runjaić znany jest z pracy w Polsce. Prowadził bowiem Pogoń Szczecin i Legię Warszawa. Niemiec docenił Jespera Karlstroema, który w przeszłości również związany był z Ekstraklasą, i powierzył mu opaskę kapitana.
Pomocnik przeszedł do Udinese rok temu z Lecha Poznań. Jest kluczowym elementem środka pola Udinese i bardzo szybko zdobył uznanie w oczach trenera, kolegów z drużyny oraz włodarzy klubu.
Do tej pory Karlstroem rozegrał we włoskiej lidze 37 spotkań, w których zanotował trzy asysty. W ubiegłym sezonie wraz z drużyną zajął 15. miejsce w tabeli Serie A.