Były zawodnik Lecha Poznań ceniony w Serie A. Co za informacja!

Kosta Runjaić znany jest z pracy w Polsce. Prowadził bowiem Pogoń Szczecin i Legię Warszawa. Niemiec docenił Jespera Karlstroema, który w przeszłości również związany był z Ekstraklasą, i powierzył mu opaskę kapitana.

Pomocnik przeszedł do Udinese rok temu z Lecha Poznań. Jest kluczowym elementem środka pola Udinese i bardzo szybko zdobył uznanie w oczach trenera, kolegów z drużyny oraz włodarzy klubu.

Nuovi leader in casa bianconera 🤩

Il nuovo capitano dell’Udinese è Jesper Karlström!

Al suo fianco, come vicecapitano, Sandi Lovrič.

Due punti di riferimento dentro e fuori dal campo. 🫡🤍🖤 pic.twitter.com/DVrr5Gmhs3 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 17, 2025

Do tej pory Karlstroem rozegrał we włoskiej lidze 37 spotkań, w których zanotował trzy asysty. W ubiegłym sezonie wraz z drużyną zajął 15. miejsce w tabeli Serie A.

AK, Polsat Sport