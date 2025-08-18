Cristiano Ronaldo może mu pozazdrościć. 44-letni piłkarz wyrównał rekord świata!

Dotychczasowym rekordzistą był Anglik Peter Shilton, były bramkarz między innymi Leicester City, Stoke City, Nottingham Forest i Southampton, który w trakcie bogatej kariery zagrał właśnie w 1390 oficjalnych starciach. Osiągnięcie 125-krotnego byłego reprezentanta Anglii jest uznawane zarówno przez Księgę Rekordów Guinnessa, jak i Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).

ZOBACZ TAKŻE: Przed nami "najważniejszy mecz w historii". To tam zagrają Ronaldo i Messi!

Telewizja Globo poinformowała, że Shilton nie jest już samodzielnym rekordzistą. Zdaniem Brazylijczyków, sobotni (16 sierpnia) mecz Fluminense z Fortalezą, wygrany przez gospodarzy 2:1, był 1390. oficjalnym występem Fabio. 44-letni bramkarz rozpoczął piłkarską karierę w 1997 roku w Uniao Bandeirante, a w futbolowym CV ma również mecze dla Atletico Paranaense, Cruzeiro, Vaso da Gama, Fluminense oraz młodzieżowych reprezentacji "Canarinhos".

Samodzielnym rekordzistą Fabio może zostać już w nocy z 19 na 20 sierpnia polskiego czasu. Fluminense podejmie wówczas kolumbijską Americę de Cali w rewanżowym meczu 1/8 finału Copa Sudamericana. W pierwszym starciu Brazylijczycy wygrali 2:1.

Mało tego, 44-letni golkiper może jeszcze znacznie wyśrubować swoje osiągnięcie, gdyż Fabio nie zamierza w najbliższym czasie wieszać rękawic na kołku, czego dowodem jest niedawne przedłużenie kontraktu z "Flu" do końca 2026 roku.

Petera Shiltona i Fabio Deivsona Lopesa Maciela może jeszcze przegonić Cristiano Ronaldo. Portugalski gwiazdor, który mimo 40 lat na karku nadal znajduje się w znakomitej formie i również nie zamierza kończyć kariery, plasuje się w klasyfikacji zawodników z największą liczbą oficjalnych występów na 3. miejscu. Według obliczeń GloboTV, były as Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu ma na koncie 1283 mecze.