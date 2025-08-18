Debiut Piotrowskiego w Udinese. Drużyna Polaka z awansem w Pucharze Włoch

Piłka nożna

Udinese pokonało Carrarese 2:0 w meczu 1/32 finału Pucharu Włoch. W drugiej połowie, w barwach klubu z Udine na boisku pojawił się Jakub Piotrowski. Awans do kolejnej fazy zanotowali również piłkarze Torino.

Debiut Piotrowskiego w Udinese. Drużyna Polaka z awansem w Pucharze Włoch
fot. Polsat Sport

Na pierwszego gola w Udine czekaliśmy do 43. minuty. Tuż przed przerwą wynik otworzył Arthur Atta. Podwyższył w drugiej części gry Iker Bravo, który zachował najwięcej zimnej krwi w polu karnym rywali. Przewaga gospodarzy nie podlegała dyskusji i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:0. Piotrowski, będący zawodnikiem Udinese od początku sierpnia, pojawił się na boisku w 65. minucie spotkania. Był to jego debiut w barwach włoskiego klubu w oficjalnych rozgrywkach.

 

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Reprezentant Polski w nowym klubie

 

Awans do kolejnej rundy Pucharu Włoch zapewniło sobie również Torino, które dopiero w drugiej połowie znalazło sposób na defensywę Modeny. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył w 52. minucie Nikola Vlasić.

 

Rzuty karne były potrzebne do rozstrzygnięcia rywalizacji w dwóch pozostałych spotkaniach. Verona wyeliminowała Audace Cerignolę, a Spezia Sampdorię.

 

1/32 Pucharu Włoch: 

Udinese - Carrarese 2:0 (1:0)

Torino - Modena 1:0 (0:0)

Audace Cerignola - Verona 1:1, karne 2:4

Spezia - Sampdoria 1:1, karne 4:2

IM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcus da Silva: Szkoda dwóch punktów, które nam uciekły

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 