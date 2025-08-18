Debiut Piotrowskiego w Udinese. Drużyna Polaka z awansem w Pucharze Włoch

Na pierwszego gola w Udine czekaliśmy do 43. minuty. Tuż przed przerwą wynik otworzył Arthur Atta. Podwyższył w drugiej części gry Iker Bravo, który zachował najwięcej zimnej krwi w polu karnym rywali. Przewaga gospodarzy nie podlegała dyskusji i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:0. Piotrowski, będący zawodnikiem Udinese od początku sierpnia, pojawił się na boisku w 65. minucie spotkania. Był to jego debiut w barwach włoskiego klubu w oficjalnych rozgrywkach.

Awans do kolejnej rundy Pucharu Włoch zapewniło sobie również Torino, które dopiero w drugiej połowie znalazło sposób na defensywę Modeny. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył w 52. minucie Nikola Vlasić.

Rzuty karne były potrzebne do rozstrzygnięcia rywalizacji w dwóch pozostałych spotkaniach. Verona wyeliminowała Audace Cerignolę, a Spezia Sampdorię.

1/32 Pucharu Włoch:

Udinese - Carrarese 2:0 (1:0)

Torino - Modena 1:0 (0:0)

Audace Cerignola - Verona 1:1, karne 2:4

Spezia - Sampdoria 1:1, karne 4:2

