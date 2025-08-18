Dwie legendy żegnają się z reprezentacją. Związek podał datę

Dla Teniste wrześniowy mecz będzie wyjątkowy również dlatego, że wracając do kadry po dwuletniej przerwie rozegra w niej jubileuszowe, setne spotkanie, dołączając w ten sposób do takich zawodników jak były bramkarz Premier League Mart Poom, były obrońca Eredivisie, Bundesligi i Premier League Ragnar Klavan czy znany z gry w Danii, Rosji i Holandii Andres Oper. Taijo Teniste zadebiutował w narodowych barwach pod wodzą trenera Viggo Jensena w 2007 roku, w spotkaniu z Arabią Saudyjską. Jedynego gola w 99 rozegranych dla Estonii spotkaniach strzelił w wygranym 4:0 wyjazdowym meczu z San Marino. Ostatnim jak dotychczas występem 37-latka w kadrze było domowe starcie z Belgią w 2023 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Była gwiazda Ekstraklasy w ogniu krytyki. Chodzi o tę wypowiedź

9 września z reprezentacją Estonii pożegna się również druga z legend, Konstantin Vassiljev. Były zawodnik między innymi Piasta Gliwice i Jagiellonii Białystok zadebiutował w narodowych barwach w wieku 21 lat pod wodzą trenera Jelle Goesa w towarzyskim starciu z Nową Zelandią. Pierwszego gola dla kadry strzelił w 2009 roku w wyjazdowym spotkaniu z Armenią. Vassiljev przez wiele lat był kapitanem "Niebieskich Koszul", a dla Estonii w latach 2006-2024 rozegrał rekordową liczbę 158 spotkań, strzelając 26 goli. Były as polskiej Ekstraklasy był w swoim kraju trzykrotnie wybierany Piłkarzem Roku, a ponadto aż sześć razy honorowano go Srebrną Piłką za najładniejszego gola roku w drużynie narodowej. Ostatnim jak na razie występem Vassiljeva dla kadry był ubiegłoroczny mecz przeciwko Szwajcarii.

Oficjalne pożegnanie Teniste i Vassiljeva odbędzie się przy okazji towarzyskiego spotkania Estonii z Andorą, które odbędzie się 9 września na A. Le Coq Arenie w stolicy kraju, Tallinnie.