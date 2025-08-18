Przypomnijmy, że tegoroczna przygoda "legionistów" z europejskimi pucharami rozpoczęła się od Ligi Europy. Podopieczni Edwarda Iordanescu zostawili w pokonanym polu FK Aktobe i Banik Ostrawa, po czym w trzeciej rundzie eliminacji zmierzyli się z AEK Larnaka. Po pierwszym meczu na Cyprze ich sytuacja była niezwykle trudna. Legia przegrała 1:4 i musiała nastawić się na odrabianie strat u siebie.

Początek meczu rewanżowego był obiecujący. Warszawianie szybko strzelili dwa gole i tylko jedno trafienie dzieliło ich do wyrównania stanu rywalizacji w dwumeczu. Ta sztuka im się jednak nie udała, a do tego goście z Larnaki zdobyli bramkę, co jeszcze bardziej pokrzyżowało plany Legii. Ostatecznie piłkarze trenera Iordanescu pożegnali się z Ligą Europy. Pozostaje im walka o udział w fazie ligowej LK.

W decydującym dwumeczu zagrają z Hibernianem. Drużyna ze Szkocji stoczyła zacięty bój w trzeciej rundzie eliminacji LK z Partiznaem. Losy awansu musiała rozstrzygnąć dogrywka. W niej więcej zimnej krwi zachowali "Hibs" i to oni będą rywalami Legii.

Hibernian - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Hibernian - Legia Warszawa w czwartek 21 sierpnia od godziny 20:50 na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

mtu, Polsat Sport