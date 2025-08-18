Awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji podopieczni Adriana Siemieńca zapewnili sobie w dwumeczu z Silkeborgiem. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe białostoczanie wygrali 1:0. Starcie rewanżowe również długo układało się po ich myśli. Prowadzili 2:0 i pewnym krokiem zmierzali w stronę awansu. W końcówce przebudzili się jednak goście. Ekipa z Danii zdobyła dwie bramki i doprowadziła do wyrównania. By doprowadzić do dogrywki, zabrakło im jednak czasu.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecz Raków - Arda?

Jagiellonia awansowała, ale końcówka meczu z Silkeborgiem pozostawiła pewien niesmak. W czwartek piłkarze trenera Siemieńca rozpoczną walkę o drugi z rzędu awans do fazy ligowej LK. Do Białegostoku przyjedzie Dinamo Tirana. Zespół ze stolicy Albanii po dogrywce wyeliminował Hajduk Split i w ten sposób zakwalifikował się do czwartej rundy.

Drużynie z Podlasia będzie bardzo zależało na wypracowaniu korzystnego rezultatu przed rewanżem. Mecze na Bałkanach bywają bardzo trudne. Dlatego w czwartek Jagiellonia powalczy u siebie o jak najlepszy wynik. Jeśli "Jaga" wyeliminuje Dinamo, to po raz drugi z rzędu zagra w LK. Poprzednia edycja była bardzo udana dla białostoczan. Ich udział zakończył się na ćwierćfinale i porażce w dwumeczu z Betisem, który ostatecznie dotarł do finału rozgrywek.

Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana w czwartek 21 sierpnia od godziny 20:05 na sportowych antenach Polsatu, a także online na Polsat Box Go.

mtu, Polsat Sport