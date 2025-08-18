Krecz Jannika Sinnera w finale! Carlos Alcaraz zwycięzcą turnieju w Cincinnati

Włoch od samego początku wyglądał w tym spotkaniu nieswojo. Był nieskuteczny, często wyrzucał piłkę w aut i wyraźnie spowalniał grę. Świetnie prezentował się za to "Carlitos", który grał solidnie i wykorzystywał słabości rywala. Po zaledwie 20 minutach Hiszpan prowadził już 5:0.

Przed szóstym gemem Sinner usiadł na ławce i schował twarz w dłoniach. Po chwili zakomunikował, że nie jest w stanie kontynuować rywalizacji. Prawdopodobnie powodem kreczu był problem z mięśniami brzucha.

Alcaraz po raz pierwszy w karierze został zatem zwycięzcą turnieju w Cincinnati. To jego ósmy tytuł Masters. Przypomnijmy, że 22-latek jest również triumfatorem pięciu turniejów wielkoszlemowych.

Po zakończeniu spotkania tenisista z Murcji podszedł do Sinnera, by go pocieszyć. Panowie w pięknych słowach wypowiedzieli się o sobie również w wywiadzie.

Mimo porażki Włoch utrzymał prowadzenie w światowym rankingu. Alcaraz pozostanie na drugim miejscu.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz 0:5 (krecz Sinnera)