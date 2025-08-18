Krecz Jannika Sinnera w finale! Carlos Alcaraz zwycięzcą turnieju w Cincinnati

Karolina Potryku

Carlos Alcaraz został triumfatorem turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Rywal Hiszpana Jannik Sinner poddał mecz przy wyniku 0:5 w pierwszym secie.

Krecz Jannika Sinnera w finale! Carlos Alcaraz zwycięzcą turnieju w Cincinnati
fot. AFP
Carlos Alcaraz

Włoch od samego początku wyglądał w tym spotkaniu nieswojo. Był nieskuteczny, często wyrzucał piłkę w aut i wyraźnie spowalniał grę. Świetnie prezentował się za to "Carlitos", który grał solidnie i wykorzystywał słabości rywala. Po zaledwie 20 minutach Hiszpan prowadził już 5:0. 

 

Przed szóstym gemem Sinner usiadł na ławce i schował twarz w dłoniach. Po chwili zakomunikował, że nie jest w stanie kontynuować rywalizacji. Prawdopodobnie powodem kreczu był problem z mięśniami brzucha. 

 

Alcaraz po raz pierwszy w karierze został zatem zwycięzcą turnieju w Cincinnati. To jego ósmy tytuł Masters. Przypomnijmy, że 22-latek jest również triumfatorem pięciu turniejów wielkoszlemowych. 

 

Po zakończeniu spotkania tenisista z Murcji podszedł do Sinnera, by go pocieszyć. Panowie w pięknych słowach wypowiedzieli się o sobie również w wywiadzie. 

 

Mimo porażki Włoch utrzymał prowadzenie w światowym rankingu. Alcaraz pozostanie na drugim miejscu.

 

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz 0:5 (krecz Sinnera)

 

TENISTURNIEJE ATP I WTA
