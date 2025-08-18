US Open: Katarzyna Kawa - Claire Liu. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Kawa nie zagrała w tym roku w żadnym wielkoszlemowym turnieju. Najbliżej awansu była na Wimbledonie. Wówczas odpadła w finale kwalifikacji z Amerykanką Ivą Jovic.

Obecnie w rankingu WTA Kawa zajmuje 120. miejsce, natomiast jej rywalka w pierwszej rundzie eliminacji US Open - Claire Liu - plasuje się na 388. pozycji.

W przeszłości Amerykanka była 52. rakietą świata. W 2024 zrobiła sobie jednak przerwę od tenisa ze względu na problemy psychiczne. Do rywalizacji wróciła w styczniu 2025, po siedmiu miesiącach przerwy.



Dla obu zawodniczek to pierwszy bezpośredni pojedynek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Claire Liu na na Polsatsport.pl

AK, Polsat Sport