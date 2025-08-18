US Open: Katarzyna Kawa - Claire Liu. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Kawa - Claire Liu to spotkanie pierwszej rundy eliminacji US Open. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Claire Liu na Polsatsport.pl.

Fot. PAP
Katarzyna Kawa

Katarzyna Kawa nie zagrała w tym roku w żadnym wielkoszlemowym turnieju. Najbliżej awansu była na Wimbledonie. Wówczas odpadła w finale kwalifikacji z Amerykanką Ivą Jovic.

 

Obecnie w rankingu WTA Kawa zajmuje 120. miejsce, natomiast jej rywalka w pierwszej rundzie eliminacji US Open - Claire Liu - plasuje się na 388. pozycji.

 

W przeszłości Amerykanka była 52. rakietą świata. W 2024 zrobiła sobie jednak przerwę od tenisa ze względu na problemy psychiczne. Do rywalizacji wróciła w styczniu 2025, po siedmiu miesiącach przerwy.
 

Dla obu zawodniczek to pierwszy bezpośredni pojedynek.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Claire Liu na na Polsatsport.pl

 

