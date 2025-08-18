Liderka na dłużej w klubie. Przedłużyła kontrakt

29-letnia Gertchen mierzy 182 cm i gra na pozycjach niskiej oraz silnej skrzydłowej. W ekstraklasie notowała średnio 9,9 punktu, 5,6 zbiórki i 2,1 asysty na mecz, a w rozgrywkach Pucharu Europy było to 8,6 pkt, 4,1 zb. i 1,8 as.

ZOBACZ TAKŻE: Wicemistrz Polski gotowy na europejskie puchary. Sześciu nowych obcokrajowców

Z reprezentacją Polski Gerthen wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. W karierze klubowej w polskiej lidze ma na swoim koncie dwa tytuły mistrzowskie, trzy srebrne medale, trzy zwycięstwa w Superpucharze Polski i trzy w Pucharze Polski.

W sezonie 2025/26 KSSSE Enea AJP Gorzów wystąpi w następującym składzie: Klaudia Gertchen, Stephanie Reid (Australia), Rebeka Mikulasikova (Słowacja), Ashley Owusu (USA), Courtney Hurt (USA/Bośnia i Hercegowina), Weronika Telenga, Magdalena Szymkiewicz, Magdalena Kloska, Weronika Steblecka, Wiktoria Kuczyńska, Wiktoria Stasiak, Julia Molik i Gabriela Lebiecka.

Sztab szkoleniowy gorzowskiej drużyny pozostaje bez zmian, będą go tworzyć: pierwszy trener Dariusz Maciejewski i jego asystenci Robert Pieczyrak i Janusz Kopaczewski.

KJ, PAP