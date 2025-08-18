Liderka na dłużej w klubie. Przedłużyła kontrakt

Koszykówka

Klaudia Gertchen zostaje w KSSSE Enea AJP Gorzów – poinformował w poniedziałek gorzowski klub. To ostatni transfer przed sezonem 2025/26 ekstraklasy koszykarek. W poprzednim jako kapitan zespołu wywalczyła z nim wicemistrzostwo kraju i Puchar Polski.

Liderka na dłużej w klubie. Przedłużyła kontrakt
Fot. PAP
Klaudia Gertchen zostaje w KSSSE Enea AJP Gorzów

29-letnia Gertchen mierzy 182 cm i gra na pozycjach niskiej oraz silnej skrzydłowej. W ekstraklasie notowała średnio 9,9 punktu, 5,6 zbiórki i 2,1 asysty na mecz, a w rozgrywkach Pucharu Europy było to 8,6 pkt, 4,1 zb. i 1,8 as.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wicemistrz Polski gotowy na europejskie puchary. Sześciu nowych obcokrajowców

 

Z reprezentacją Polski Gerthen wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. W karierze klubowej w polskiej lidze ma na swoim koncie dwa tytuły mistrzowskie, trzy srebrne medale, trzy zwycięstwa w Superpucharze Polski i trzy w Pucharze Polski.

 

W sezonie 2025/26 KSSSE Enea AJP Gorzów wystąpi w następującym składzie: Klaudia Gertchen, Stephanie Reid (Australia), Rebeka Mikulasikova (Słowacja), Ashley Owusu (USA), Courtney Hurt (USA/Bośnia i Hercegowina), Weronika Telenga, Magdalena Szymkiewicz, Magdalena Kloska, Weronika Steblecka, Wiktoria Kuczyńska, Wiktoria Stasiak, Julia Molik i Gabriela Lebiecka.

 

Sztab szkoleniowy gorzowskiej drużyny pozostaje bez zmian, będą go tworzyć: pierwszy trener Dariusz Maciejewski i jego asystenci Robert Pieczyrak i Janusz Kopaczewski.

KJ, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
KLAUDIA GERTCHENKOSZYKÓWKAKOSZYKÓWKA KOBIETORLEN BASKET LIGAORLEN BASKET LIGA KOBIET
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Gielo: To jest jeszcze etap, w którym możemy uczyć się na swoich błędach
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 