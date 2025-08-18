Magiera: Mecz prawdy w ćwierćfinale. Polki przerwą złą serię?

Reprezentacja U16 wywalczyła złoty medal na ME, natomiast reprezentacja U19 brąz na MŚ. Dosłownie o włos od strefy medalowej była reprezentacja U21, która przegrała ćwierćfinał turnieju z Bułgarią. Niestety przegrała go w głowach, bo siatkarsko nasze zawodniczki w niczym nie ustępują Bułgarkom. Więcej - pewnie gdyby obie drużyny miały się ze sobą zmierzyć jeszcze raz, albo i pięć razy, to Polki pewnie okazałyby się lepsze we wszystkich tych meczach, ale wiadomo, że tak się nie da i dziś nie ma to znaczenia.

ZOBACZ TAKŻE: Była na siatkarskim szczycie. Jeden błąd zniszczył jej całe życie

Medalu w tej kategorii wiekowej, takiej - umówmy się - nie do końca młodzieżowej, raczej początkowo seniorskiej, nie udało się zdobyć i będziemy musieli na niego jeszcze trochę poczekać, a czekamy już bardzo długo, bo od 2003 roku, kiedy to zespół prowadzony przez Andrzeja Pecia zajął trzecie miejsce na mundialu w Tajlandii. W składzie polskiej drużyny występowały wówczas między innymi dzisiejsze komentatorki i ekspertki Polsatu Sport - Milena Sadurek i Joanna Kaczor-Bednarska. Obie były też później w drużynie, która wywalczyła już w dorosłej siatkówce brąz na mistrzostwach Europy w 2009 roku w Łodzi. To ostatni medal naszej reprezentacji podczas mistrzowskiej imprezy.



Za kadencji Stefano Lavariniego tegoroczny mundial będzie czwartym dużym turniejem naszej reprezentacji. Trzy dotychczasowe kończyliśmy w ćwierćfinale. W pierwszym roku pracy włoskiego szkoleniowca w dramatycznych okolicznościach ulegliśmy w Gliwicach podczas mistrzostw świata po tie-breaku Serbii, która później sięgnęła po tytuł. Dwa lata temu na mistrzostwach Europy przegraliśmy z Turczynkami, które w wielkim stylu sięgnęły po pierwsze miejsce. Na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich nie daliśmy rady Amerykankom, z którymi przecież wcześniej, ot chociażby w Lidze Narodów, regularnie wygrywaliśmy. Ale…



No właśnie. Liga Narodów Ligą Narodów. Cieszą trzy brązowe medale z rzędu, jest to z pewnością świetne osiągnięcie, ale jeśli myślimy o kolejnym kroku do przodu w rozwoju drużyny trzeba wygrać ćwierćfinał na dużej imprezie. Po raz ostatni zrobiliśmy to na mistrzostwach Europy w 2019 roku, kiedy to w Łodzi drużyna prowadzona przez Jacka Nawrockiego pokonała Niemki 3:2. W finałowej rozgrywce przegraliśmy wprawdzie w półfinale z Turcją oraz mecz o brąz z Włoszkami, ale i tak cały turniej w wykonaniu naszych siatkarek oceniony został w naszym siatkarskim światku pozytywnie.



Na mistrzostwach świata w Tajlandii awans do ćwierćfinału to obowiązek. W grupie, gdzie zmierzymy się z Wietnamem, Kenią i Niemcami, nie powinno być nieprzewidzianych przygód. W 1/8 finału też nie. Meczem prawdy będzie mecz 1/4 finału, najprawdopodobniej z niepokonanymi od ponad roku Włoszkami.



A wracając jeszcze do U21, czyli bezpośredniego zaplecza seniorskich reprezentacji, albo jak ktoś woli nieco inną terminologię, to raczej młodych seniorek, niż starszych juniorek, układ sił ułożył się bardzo podobnie do tego, co widzieliśmy w tegorocznej edycji VNL-u. I tutaj, i tutaj w czołówce znalazły się reprezentacje Włoch, Brazylii, Japonii, Polski, Chin i Turcji. Zaskoczeniem w U21 były Bułgarki. Ktoś może powiedzieć, że wszystko dzięki fenomenalnej Dudowej, ale z drugiej strony, czy w dorosłych reprezentacjach nie ma fenomenalnych siatkarek ciągnących swoje drużyny? Bosković, Vargas, Gabi, Ishikawa, czy w wielu meczach naszej drużyny za kadencji Lavariniego Stysiak? Taka jest siatkówka. Zobaczymy, co przyniesie tegoroczny dorosły mundial i czy będą jakieś niespodzianki?