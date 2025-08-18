Milik może zmienić klub. Kolejna wielka liga w jego CV?

Dokładnie 7 czerwca 2024 roku, w towarzyskim meczu reprezentacji Polski z Ukrainą Arkadiusz Milik doznał poważnej kontuzji kolana. Uraz wykluczył go z Euro 2024. Od tamtego czasu minął już ponad rok, a Polak nadal nie pojawił się na murawie.

Milik poprzedni sezon spędził na rehabilitacji, ale mimo to Juventus przedłużył z nim kontrakt do 2027 roku. W związku ze wspomnianą kontuzją, możliwe, że "Stara Dama" będzie chciała wypożyczyć Polaka. Zdaniem "superdeporte.es" 31-latkiem zainteresowany jest Real Betis. Klub z Sewilli w poprzednim sezonie zajął 6. miejsce w rozgrywkach La Liga, a także dotarł do finału Ligi Konferencji, gdzie uległ Chelsea.

Dla Milika była by to kolejna, czwarta z pięciu największych europejskich lig w piłkarskim CV. Polak grał w Bundeslidze, Serie A oraz Ligue 1. Na jego koncie są występy w takich klubach jak wspomniany Juventus, Napoli, Bayer Leverkusen, Olympique Marsylia czy Ajax Amsterdam.

IM, Polsat Sport