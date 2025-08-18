W tym roku czempionat do lat 21 odbędzie się w Jiangmen w Chinach. Tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Bahrajnie będą bronili grupowi rywale Polaków - Irańczycy. Srebro przypadło wówczas Włochom, a brąz - Bułgarom. Polacy uplasowali się na piątym miejscu.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwa świata!

Mistrzostwa świata to dla Polaków docelowa impreza w tym sezonie reprezentacyjnym. Podopieczni Piotra Grabana będą jedną z 24 drużyn rywalizujących na tegorocznym mundialu. W grupie B zmierzą się z: Portoryko, Koreą Południową, Kanadą, Kazachstanem oraz Iranem.

MŚ siatkarzy U-21. Terminarz meczów reprezentacji Polski. Kiedy grają Polacy?

21.08.2025, 7:50 Polska - Portoryko, transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go

22.08.2025, 7:50 Polska - Korea Południowa, transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go

23.08.2025, 7:50 Polska - Kanada, transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go

25.08.2025, 7:50 Polska - Kazachstan, transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go

26.08.2025, 4:50 Iran - Polska, transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go

Mistrzostwa świata siatkarzy U-21 odbędą się w dniach 21-31 sierpnia.

KP, Polsat Sport