Na lotnisku myśleli, że to bomba. Sport z twarzą Trumpa

Jeszcze nie było Polsatu Sport, a golf już był pokazywany na głównym programie stacji. - Pierwsze British Open komentowałem sam – wspomina Person. - Pamiętam trwające 12 godzin transmisje, gdzie musiałem przepraszać widzów za to, że wychodzę do toalety. Wtedy nie było długich przerw reklamowych, to był hard-core. Z czasem to się zmieniło. Szybko też udało się znaleźć większą grupę ludzi, z którymi mogłem komentować. Byli w tej ekipie zakochani w golfie, a nieżyjący już aktor Andrzej Strzelecki i olimpijczyk Witold Woyda oraz inny olimpijczyk Mateusz Kuśnierewicz i nasz najlepszy golfista Adrian Meronk.

Meronk zarabia nie mniej niż Świątek

W 2009 roku do grona komentujących dołączył Jacek Person, syn Andrzeja. – Grał w golfa w Stanach, ale nabawił się ciężkiej kontuzji i niemożliwe było, żeby kontynuował karierę. Teraz jest numerem jeden, jak idzie o komentarz w Polsce. Wiele razem przeżyliśmy. Jedną z imprez komentowaliśmy z zagranicy, bo z Polski nie było można. Chodziło o prawa telewizyjne. Polsat musiał się naprawdę mocno nagimnastykować, żeby wypromować pomijanego przez innych golfa. To aż dziwne, że tak się dzieje, bo przecież Meronk zarabia nie mniej niż Iga Świątek – opowiada nasz ekspert.

Na te zagraniczne imprezy Person jeździł ze skrzynką potrzebną do transmisji. – To była w zasadzie olbrzymia skrzynia, gdzie podpinało się kable. Wyglądała jak bomba i zawsze budziła zdziwienie i zaciekawienie na lotniskach. Za każdym razem musieliśmy ją z Jackiem taszczyć na pole. Było jednak przy tym sporo śmiechu. Pamiętam, jak gospodarz jednej z imprez dziwił się, że jest nas dwóch, na co syn zauważył, że przecież Jordan też potrzebował ludzi do podawania piłki – śmieje się Person.

Ornitolodzy dzwonili z pretensjami

Person zdradza, że relacje, które robił z synem, też często gęsto opierały się na dowcipie. – Golf jest trudny do komentowania, bo długi i często nic się nie dzieje. Trzeba jakoś rozerwać ludzi i te dowcipy nam się sprawdzają. Kiedy robią się dłużyzny, to Jacek czasem zapyta mnie o przelatującego ptaka, a ja z premedytacją odpowiadam, że to ptak z rodziny krukowatych. I potem ornitolodzy dzwonią i protestują, mówiąc: co ty Person za bzdury opowiadasz.

- Dodam, że uzupełnianie transmisji golfa o florę i faunę ma uzasadnienie. Raz na polu golfowym widziałem słonia. Nie na samym polu, ale tuż obok. A kiedyś przeżyłem sytuację, jak na jednego z golfistów skoczył pawian. Nic mu nie zrobił, tylko go przewrócił, ale wystarczyło, żeby zawodnik omal nie dostał zawału. To są jednak takie przerywniki, które czynią sport atrakcyjniejszym dla widza – komentuje Person.

Obiad i kawa z synem Donalda Trumpa

Nasz ekspert jako popularyzator i miłośnik golfa jest wdzięczny Polsatowi za to, co zrobił dla dyscypliny, którą bardzo ciężko jest dobrze sprzedać. – Dla mnie to najładniejszy sport, ale przypięto mu łatkę. Dla większości golf to sport burżujów, którzy mają w ustach cygara, a grają, bo nie mają nic lepszego do roboty. Tymczasem nic bardziej błędnego. Meronk jest atletą, który świetnie gra też w piłkę i kosza. Jasne, że wśród 80 milionów grających procent tych prawdziwych profi jest niewielki, ale to, że golf ma dwie twarze, też jest piękne i otwiera przed sportem i jego kibicami nowe horyzonty.

Person przekonuje, że po transmisjach golfa w Polsacie wiele osób wyszło po raz pierwszy na pole. A smaczki związane z tym sportem będą wyciągać z domu kolejnych ludzi. Wielu będzie chciało się poczuć jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. – Jak było to ostatnie spotkanie na szczycie w Aberdeen, to przecież Trump spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii w klubie przy polu golfowym, które wybudował. Ja nie muszę się zgadzać z politycznymi poglądami Trumpa, ale przyznać muszę, że on dobrze gra jak na amatora. Facet ma 80 lat, a wielu miałoby z nim problemy. To pole w Aberdeen kosztowało go 40 milionów funtów, ale uchodzi za najlepsze na świecie. Trump ma tych pól w sumie ponad 30. W tym jest to słynne Blue Monster z Miami. Tak na marginesie to zjadłem tam obiad i wypiłem kawę z synem Donalda Trumpa - Erikiem. Wtedy byłem senatorem, więc Eric był zaskoczony i szczęśliwy, że może z kimś takim się spotkać. To jest ta druga twarz golfa – kończy Person.