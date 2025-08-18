Nie żyje znany skoczek narciarski. Stawał na podium w Zakopanem

Świat skoków obiegła smutna informacja. W wieku 84 lat zmarł Niilo Halonen. Fin był wicemistrzem olimpijskim, a także brązowym medalistą światowego czempionatu, który odbywał się w Zakopanem.

Nie żyje Niilo Halonen

Niilo Halonen był jednym z najbardziej utytułowanych fińskich skoczków narciarskich w latach 60. ubiegłego wieku. Zdobył srebro na igrzyskach olimpijskich w Squaw Valley w 1960 roku. Dwa lata później wywalczył natomiast brązowy medal mistrzostw świata. Impreza odbywała się wówczas w Zakopanem.

 

Po zakończeniu kariery zawodniczej Halonen pozostał w sporcie. Był trenerem i menadżerem w Fińskiej Federacji Narciarskiej. W 1978 roku pod jego wodzą Tapio Raisanen zdobył złoto mistrzostw świata.

 

Po odejściu z rodzimego związku, Halonen pracował w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Pełnił tam funkcję koordynatora skoków i kombinacji norweskiej.

 

W poniedziałek świat skoków obiegła przykra informacja. Jak przekazał serwis yle.fi, Halonen zmarł. Miał 84 lata.

