Niedługo start sezonu, a tu taki komunikat. Poważna kontuzja gwiazdy

Piłka nożna

Romelu Lukaku, który w ostatnim sezonie był jednym z filarów Napoli i pomógł Napoli w zdobyciu mistrzostwa Włoch, doznał poważniej kontuzji. Może pauzować ponad trzy miesiące.

Fot. PAP
Romelu Lukaku

Belg w ostatnim sezonie znacząco przyczynił się do zdobycia Scudetto przez ekipę z Neapolu. Napastnik zanotował 14 bramek, a do tego dołożył 11 asyst. Zawodnik miał być bardzo ważnym elementem układanki Antonio Conte również w przyszłym sezonie.

 

Niestety, w ostatnim meczu towarzyskim Lukaku musiał zejść z boiska z grymasem bólu na twarzy. Napastnik doznał kontuzji uda, uraz jest na tyle poważny, że Napoli może zmienić swoje priorytety transferowe.

 

„Po kontuzji odniesionej w meczu z Olympiakosem, Romelu Lukaku przeszedł badania, które wykazały poważne uszkodzenie mięśnia w lewym udzie. 32-letni reprezentant Belgii rozpoczął już rehabilitację i przejdzie operację” – poinformował klub w oświadczeniu.

 

Snajper przez ostatnie lata regularnie zmieniał kluby, w których występował. Dwukrotnie był piłkarzem Interu Mediolan, grał również dla  takich ekip jak Chelsea czy Manchester United. Do drużyny z Neapolu piłkarz trafił na prośbę Antonio Conte, z którym napastnik współpracował w przeszłości w ekipie z Mediolanu.

 

Napoli już w sobotę rozpocznie zmagania w Serie A. Rywalem mistrzów Włoch będzie beniaminek ligi Sassuolo. 

KJ, Polsat Sport
