Niedługo start sezonu, a tu taki komunikat. Poważna kontuzja gwiazdy

Belg w ostatnim sezonie znacząco przyczynił się do zdobycia Scudetto przez ekipę z Neapolu. Napastnik zanotował 14 bramek, a do tego dołożył 11 asyst. Zawodnik miał być bardzo ważnym elementem układanki Antonio Conte również w przyszłym sezonie.

Niestety, w ostatnim meczu towarzyskim Lukaku musiał zejść z boiska z grymasem bólu na twarzy. Napastnik doznał kontuzji uda, uraz jest na tyle poważny, że Napoli może zmienić swoje priorytety transferowe.

„Po kontuzji odniesionej w meczu z Olympiakosem, Romelu Lukaku przeszedł badania, które wykazały poważne uszkodzenie mięśnia w lewym udzie. 32-letni reprezentant Belgii rozpoczął już rehabilitację i przejdzie operację” – poinformował klub w oświadczeniu.

Snajper przez ostatnie lata regularnie zmieniał kluby, w których występował. Dwukrotnie był piłkarzem Interu Mediolan, grał również dla takich ekip jak Chelsea czy Manchester United. Do drużyny z Neapolu piłkarz trafił na prośbę Antonio Conte, z którym napastnik współpracował w przeszłości w ekipie z Mediolanu.

Napoli już w sobotę rozpocznie zmagania w Serie A. Rywalem mistrzów Włoch będzie beniaminek ligi Sassuolo.

KJ, Polsat Sport