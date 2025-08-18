Niewybredny komentarz kosztował go bardzo wiele! Surowa kara dla sportowca

Z relacji świadków wynika, że Johnson, podczas oglądania jednego ze spotkań Ossett, miał rzucić bardzo niewybredny komentarz w stronę sędziującej to spotkanie kobiety. Bezpośrednio dotyczył on jej wyglądu i wywołał zgorszenie zarówno u niej, jak i siedzących na trybunach jej rodziców.

Komisja dyscyplinarna podjęła decyzję o ukaraniu Johnsona. Mężczyzna przyznał się do winy, wyjaśnił, że był pod wpływem alkoholu oraz okazał skruchę. Początkowo otrzymał wyrok zawieszenia na 42 tygodnie, ale wzięto pod uwagę okoliczności łagodzące i ostatecznie karę skrócono do 28 tygodni.

Kobieta otrzymała również przeprosiny od klubu The Ossett RUFC.

KP, Polsat Sport