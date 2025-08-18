Niewybredny komentarz kosztował go bardzo wiele! Surowa kara dla sportowca
Zawodnik The Ossett RUFC, Casey Johnson, został zawieszony na 28 tygodni za niewybredne komentarze na temat sędzi podczas jednego ze spotkań angielskiej ligi rugby. Mężczyzna otrzymał również zakaz oglądania spotkań tej drużyny i musiał opłacić koszty sądowe.
Z relacji świadków wynika, że Johnson, podczas oglądania jednego ze spotkań Ossett, miał rzucić bardzo niewybredny komentarz w stronę sędziującej to spotkanie kobiety. Bezpośrednio dotyczył on jej wyglądu i wywołał zgorszenie zarówno u niej, jak i siedzących na trybunach jej rodziców.
Komisja dyscyplinarna podjęła decyzję o ukaraniu Johnsona. Mężczyzna przyznał się do winy, wyjaśnił, że był pod wpływem alkoholu oraz okazał skruchę. Początkowo otrzymał wyrok zawieszenia na 42 tygodnie, ale wzięto pod uwagę okoliczności łagodzące i ostatecznie karę skrócono do 28 tygodni.
Kobieta otrzymała również przeprosiny od klubu The Ossett RUFC.