Dramat Hurkacza, gigantyczny spadek w rankingu. To już siódma dziesiątka!

Sinner w poniedziałek wieczorem zmierzy się z Alcarazem w finale turnieju rangi Masters 1000 na twardych kortach w Cincinnati. W półfinale Hiszpan pokonał Zvereva, natomiast Włoch wyeliminował Francuza Terence'a Atmane.

Do pierwszej dziesiątki, na dziewiąte miejsce awansował Rosjanin Karen Chaczanow, który w Cincinnati dotarł do 1/8 finału.

Hurkacz pauzuje od ponad dwóch miesięcy. Ostatni oficjalny mecz rozegrał 11 czerwca w holenderskim s'Hertogenbosch - wygrał w pierwszej rundzie z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 7:6 (7-2), 6:4. Do kolejnego pojedynku już nie przystąpił z powodów zdrowotnych. Później wycofał się m.in. z wielkoszlemowego Wimbledonu. Wiadomo już też, że zabraknie go w US Open.

Z polskich tenisistów w pierwszej setce klasyfikowany jest jeszcze Kamil Majchrzak, uczestniczący obecnie w turnieju w Winston-Salem. Piotrkowianin awansował o dziesięć pozycji - na 78. miejsce.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 18 sierpnia 2025:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 11480 pkt

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9240

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 6230

4. (4) Taylor Fritz (USA) 5575

5. (5) Jack Draper (W. Brytania) 4440

6. (6) Ben Shelton (USA) 4280

7. (7) Novak Djokovic (Serbia) 4130

8 (8) Alex de Minaur (Australia) 3545

9. (12) Karen Chaczanow (Rosja) 3240

10. (10) Lorenzo Musetti (Włochy) 3205

...

67. (40) Hubert Hurkacz (Polska) 1275

78. (88) Kamil Majchrzak (Polska) 885

278.(272) Daniel Michalski (Polska) 192

AK, PAP