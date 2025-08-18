Piłkarski klub uczcił Ozzy'ego Osbourne'a. Piękne obrazki i oddanie hołdu legendzie

Ozzy Osbourne zmarł w lipcu 2025 roku mając 76 lat. Muzyk był fanem Aston Villi. Przedstawiciele klubu postanowili oddać mu hołd.

fot. PAP/EPA
Ozzy Osbourne wraz z żoną Sharon oraz fragment muralu.

5 lipca, 17 dni przed śmiercią, wokalista pożegnał się ze sceną na stadionie Villa Park w Birmingham, gdzie swoje mecze rozgrywa Aston Villa. Piosenkarz dorastał w dzielnicy Aston i kibicował wspomnianej drużynie.

 

– Dzieciństwo spędziłem na oglądaniu samochodów pełnych ludzi jadących na mecze piłkarskie drużyny Villa – powiedział w 2024 roku w wywiadzie dla The Athletic. 

 

W 2024 roku wokalista wziął udział w nagraniu wideo reklamującego domowy strój Aston Villi na sezon 2024/2025 razem z basistą Geezerem Butlerem. W przeszłości kibice wywieszali również oprawy z wizerunkiem muzyka. W oficjalnym sklepie klubu można także kupić koszulkę z napisem "Ozzy" i numerem jeden.

 

16 sierpnia tego roku piłkarze Aston Villii i Newcastle United wyszli z tunelu do piosenki Osbourne'a - "Crazy Train" podczas pierwszej kolejki sezonu 2025/26 Premier League. Argentyński bramkarz ekipy z Birmingham Emiliano Martinez założył na tę okazję korki z imieniem i nazwiskiem wokalisty "Black Sabbath". Na stadionowym telebimie pojawiła się grafika, upamiętniająca Osbourne'a.

 

 

 

 

Ludzie związani z Aston Villą przy niemal każdej okazji starają się oddać hołd zmarłemu muzykowi. Na jednym z bloków powstał wielki mural z podobizną Osbourne'a i napisem "Ozzy Forever".

