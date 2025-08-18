Piłkarski klub uczcił Ozzy'ego Osbourne'a. Piękne obrazki i oddanie hołdu legendzie

5 lipca, 17 dni przed śmiercią, wokalista pożegnał się ze sceną na stadionie Villa Park w Birmingham, gdzie swoje mecze rozgrywa Aston Villa. Piosenkarz dorastał w dzielnicy Aston i kibicował wspomnianej drużynie.

– Dzieciństwo spędziłem na oglądaniu samochodów pełnych ludzi jadących na mecze piłkarskie drużyny Villa – powiedział w 2024 roku w wywiadzie dla The Athletic.

W 2024 roku wokalista wziął udział w nagraniu wideo reklamującego domowy strój Aston Villi na sezon 2024/2025 razem z basistą Geezerem Butlerem. W przeszłości kibice wywieszali również oprawy z wizerunkiem muzyka. W oficjalnym sklepie klubu można także kupić koszulkę z napisem "Ozzy" i numerem jeden.

16 sierpnia tego roku piłkarze Aston Villii i Newcastle United wyszli z tunelu do piosenki Osbourne'a - "Crazy Train" podczas pierwszej kolejki sezonu 2025/26 Premier League. Argentyński bramkarz ekipy z Birmingham Emiliano Martinez założył na tę okazję korki z imieniem i nazwiskiem wokalisty "Black Sabbath". Na stadionowym telebimie pojawiła się grafika, upamiętniająca Osbourne'a.

Il tributo dell'Aston Villa per Ozzy Osbourne in occasione della prima di Premier: 'Crazy Train' al Villa Park e murale 🦇 https://t.co/70SPTNxeXy — GOAL Italia (@GoalItalia) August 16, 2025

Ludzie związani z Aston Villą przy niemal każdej okazji starają się oddać hołd zmarłemu muzykowi. Na jednym z bloków powstał wielki mural z podobizną Osbourne'a i napisem "Ozzy Forever".