Polscy sportowcy błysnęli na The World Games. "Wynik wybitnie dobry"

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów było Chengdu, skąd reprezentacja Polski przywiozła 14 medali - sześć złotych, sześć srebrnych i dwa brązowe.

ZOBACZ TAKŻE: Szybszy od Bolta. Hiszpan ustanowił rekord świata (WIDEO)

Adam Kszczot powiedział, dlaczego The World Games są tak ważne dla każdego sportowca.

- To impreza, która daje ogromną szansę wszystkim sportowcom, którzy są naprawdę dobrzy w sporcie, ale akurat tym nieolimpijskim. Na wysokim poziomie stała również organizacja - stwierdził.

Były lekkoatleta podsumował też udany występ Polaków na The World Games.

- Patrząc na liczbę polskich reprezentantów jest to wynik wybitnie dobry, a szczególnie tam gdzie bijemy rekordy świata. Mamy zatem mnóstwo powodów do radości, a tym bardziej, że część tych sportów - tak, jak wspinaczka na czas - ma szansę pojawić się w oficjalnym programie igrzysk olimpijskich - wyjaśnił.

Jacek Wszoła z podziwem porównał The World Games do imprezy czterolecia.

- Ceremonia znana z igrzysk olimpijskich w wydaniu, który nam zawsze kojarzy się w głowie - zapalenie znicza, przemówienia, komitet organizacyjny, międzynarodowa federacja i przedstawiciele najwyższych władz sportu. Na zamknięciu było to samo. W wydaniu bardzo precyzyjnym - ocenił.

Mistrz olimpijski opisał sens konkurencji, które dla większości kojarzą się ze sportem rekreacyjnym.

- To sporty mające niewiele do czynienia z rywalizacją, którą na co dzień oglądamy. Sport natomiast jest bardzo pojemny, jest rywalizacją i jeśli jest dostateczna liczba uczestników tych zmagań, to może kiedyś zobaczymy te dyscypliny na IO - dodał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AK, Polsat Sport