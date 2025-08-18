Polscy sportowcy błysnęli na The World Games. "Wynik wybitnie dobry"

Inne

Reprezentacja Polski zakończyła rywalizację w The World Games. Z Chengdu nasi sportowcy wrócili z niemałym dorobkiem medalowym. W rozmowie z Piotrem Pawłatem dla Polsatu Sport Adam Kszczot i Jacek Wszoła podsumowali tegoroczne zmagania.

Polscy sportowcy błysnęli na The World Games. "Wynik wybitnie dobry"
Fot. Polsat Sport
Rozalia Janora

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów było Chengdu, skąd reprezentacja Polski przywiozła 14 medali - sześć złotych, sześć srebrnych i dwa brązowe.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szybszy od Bolta. Hiszpan ustanowił rekord świata (WIDEO)

 

Adam Kszczot powiedział, dlaczego The World Games są tak ważne dla każdego sportowca.

 

- To impreza, która daje ogromną szansę wszystkim sportowcom, którzy są naprawdę dobrzy w sporcie, ale akurat tym nieolimpijskim. Na wysokim poziomie stała również organizacja - stwierdził.

 

Były lekkoatleta podsumował też udany występ Polaków na The World Games.

 

- Patrząc na liczbę polskich reprezentantów jest to wynik wybitnie dobry, a szczególnie tam gdzie bijemy rekordy świata. Mamy zatem mnóstwo powodów do radości, a tym bardziej, że część tych sportów - tak, jak wspinaczka na czas - ma szansę pojawić się w oficjalnym programie igrzysk olimpijskich - wyjaśnił.

 

Jacek Wszoła z podziwem porównał The World Games do imprezy czterolecia.

 

- Ceremonia znana z igrzysk olimpijskich w wydaniu, który nam zawsze kojarzy się w głowie - zapalenie znicza, przemówienia, komitet organizacyjny, międzynarodowa federacja i przedstawiciele najwyższych władz sportu. Na zamknięciu było to samo. W wydaniu bardzo precyzyjnym - ocenił.

 

Mistrz olimpijski opisał sens konkurencji, które dla większości kojarzą się ze sportem rekreacyjnym.

 

- To sporty mające niewiele do czynienia z rywalizacją, którą na co dzień oglądamy. Sport natomiast jest bardzo pojemny, jest rywalizacją i jeśli jest dostateczna liczba uczestników tych zmagań, to może kiedyś zobaczymy te dyscypliny na IO - dodał.

 

 

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM KSZCZOTJACEK WSZOŁAREPREZENTACJA POLSKITHE WORLD GAMESTHE WORLD GAMES 2025 CHENGDU
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wielkie zwycięstwa i spektakularne klęski. Tak wyglądały The World Games 2025

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 