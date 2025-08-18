Polscy sportowcy błysnęli na The World Games. "Wynik wybitnie dobry"
Reprezentacja Polski zakończyła rywalizację w The World Games. Z Chengdu nasi sportowcy wrócili z niemałym dorobkiem medalowym. W rozmowie z Piotrem Pawłatem dla Polsatu Sport Adam Kszczot i Jacek Wszoła podsumowali tegoroczne zmagania.
Adam Kszczot: Polscy sportowcy osiągnęli na The World Games wybitnie dobry wynik
Jacek Wszoła: Sport jest bardzo pojemny, może kiedyś zobaczymy te dyscypliny w programie IO
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów było Chengdu, skąd reprezentacja Polski przywiozła 14 medali - sześć złotych, sześć srebrnych i dwa brązowe.
ZOBACZ TAKŻE: Szybszy od Bolta. Hiszpan ustanowił rekord świata (WIDEO)
Adam Kszczot powiedział, dlaczego The World Games są tak ważne dla każdego sportowca.
- To impreza, która daje ogromną szansę wszystkim sportowcom, którzy są naprawdę dobrzy w sporcie, ale akurat tym nieolimpijskim. Na wysokim poziomie stała również organizacja - stwierdził.
Były lekkoatleta podsumował też udany występ Polaków na The World Games.
- Patrząc na liczbę polskich reprezentantów jest to wynik wybitnie dobry, a szczególnie tam gdzie bijemy rekordy świata. Mamy zatem mnóstwo powodów do radości, a tym bardziej, że część tych sportów - tak, jak wspinaczka na czas - ma szansę pojawić się w oficjalnym programie igrzysk olimpijskich - wyjaśnił.
Jacek Wszoła z podziwem porównał The World Games do imprezy czterolecia.
- Ceremonia znana z igrzysk olimpijskich w wydaniu, który nam zawsze kojarzy się w głowie - zapalenie znicza, przemówienia, komitet organizacyjny, międzynarodowa federacja i przedstawiciele najwyższych władz sportu. Na zamknięciu było to samo. W wydaniu bardzo precyzyjnym - ocenił.
Mistrz olimpijski opisał sens konkurencji, które dla większości kojarzą się ze sportem rekreacyjnym.
- To sporty mające niewiele do czynienia z rywalizacją, którą na co dzień oglądamy. Sport natomiast jest bardzo pojemny, jest rywalizacją i jeśli jest dostateczna liczba uczestników tych zmagań, to może kiedyś zobaczymy te dyscypliny na IO - dodał.
Przejdź na Polsatsport.pl