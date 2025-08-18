Poważna kontuzja dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej! "Straszny wypadek"

Gu miała wypadek podczas treningu w Cardrona Alpine Resort w Nowej Zelandii. Natychmiast przewieziono ją do szpitala, gdzie zajęli się nią specjaliści. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie musiała pauzować.

Informacją o swoim urazie 21-latka podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych.

"Niestety, wczoraj doszło do bardzo poważnego wypadku spowodowanego przez ludzki błąd. Wczesnym rankiem polecieliśmy do Christchurch na badanie obrazowe. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła wrócić na śnieg, ale wciąż czekam na ostateczne potwierdzenie od zespołu ekspertów" - napisała Chinka na portalu społecznościowym Weibo.

Narciarka dopiero niedawno wznowiła treningi. W zeszłym sezonie musiała zrezygnować z dużej liczby startów z powodu złamania barku. Z tego powodu nie wzięła udziału m.in. w Zimowych Igrzyskach Azjatyckich.

Gu to trzykrotna medalistka olimpijska. W 2022 roku w Pekinie zdobyła złoto w konkurencji big air oraz halfpipe. Do tego dołożyła srebrny medal w slopestyle'u.

Najbliższe zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w Mediolanie-Cortinie w 2026 roku.