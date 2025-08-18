Reprezentant Niemiec nagle wypalił o Winiarskim. Padły słowa o presji

W wywiadzie dla portalu plusliga.pl Brand opowiedział o tym, co przekonało go do zmiany zespołu. Niemiec w ubiegłym sezonie reprezentował barwy PGE Projektu Warszawa.

- Faktycznie liczę na to, że będę odgrywał w zespole ważną rolę. Myślę też, że Gdańsk nie jest jakimś ligowym średniakiem, ponieważ również stanowimy dobrą drużynę i mimo że nie jesteśmy może tak wysoko notowani jak inne zespoły, to moim zdaniem możemy bardzo pozytywnie zaskoczyć. Dla mnie najważniejsze jest przede wszystkim pozostanie w Polsce, możliwość dalszej gry w PlusLidze. Bardzo mi się podoba w Polsce, lubię PlusLigę, lubię siatkówkę, lubię Polaków i polskie miasta. W przeszłości w Gdańsku grało wielu wybitnych graczy, w tym też z reprezentacji Niemiec. Gdańsk jest dla nas zawsze miłym przystankiem. Jest to miłe miejsce do gry, więc mam z tym miastem same dobre skojarzenia - stwierdził.

ZOBACZ TAKŻE: Była na siatkarskim szczycie. Jeden błąd zniszczył jej całe życie

Zawodnik został zapytany o Michała Winiarskiego. Były reprezentant Polski jest trenerem zarówno reprezentacji Niemiec jak i Aluronu CMC Warty Zawiercie. Trener może na bieżąco obserwować dyspozycję swoich zawodników występujących w tej samej lidze.

- Tak. To jest też pewnie trochę presja, ponieważ cały czas jesteśmy pod obserwacją, ale to nie jest żaden problem. To raczej coś pozytywnego, ponieważ dzięki temu możemy pozostawać w stałym kontakcie i trener może na bieżąco śledzić nasze występy. Jeśli coś nam nie do końca wychodzi, to też może na to później zareagować. Ogólnie dobrze jest mieć kontakt z trenerem kadry z tej samej ligi - dodał.

Przyjmujący podsumował także ostatnie poczynanie reprezentacji Niemiec w tegorocznej Lidze Narodów.

- W Lidze Narodów, niezależnie od tego, na którym miejscu zostaliśmy ostatecznie sklasyfikowani, to na koniec i tak jedno zwycięstwo więcej dałoby nam prawdopodobnie awans do turnieju finałowego VNL, więc rywalizacja o to miejsce była naprawdę zacięta. Szkoda, że nie udało nam się osiągnąć tego celu, ale zrobiliśmy ogromny postęp, mając w składzie wielu młodych zawodników, którzy mogli się pokazać. W tym roku chcieliśmy faktycznie wykorzystać Ligę Narodów do przygotowań do mistrzostw świata. Naszym głównym celem są zbliżające się mistrzostwa świata i mocno przygotowujemy się, aby grać na tym turnieju dobrze i osiągnąć zadowalające wyniki - powiedział.

Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się 7 września.

AK, Polsat Sport