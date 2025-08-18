Nie grał w kadrze od dwóch lat. Teraz zapowiada swój powrót

Piłka nożna

Tomasz Kędziora od 2023 roku nie rozegrał ani jednego meczu spotkania w reprezentacji Polski. Jak zapowiada, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym temacie.

Fot. PAP
Tomasz Kędziora

Kędziora od wielu lat występuje poza granicami naszego kraju. W roku 2017 został zawodnikiem Dynama Kijów, natomiast później na jeden sezon wrócił do Lecha Poznań. Po kampanii 2021/22 na chwile powrócił do ekipy z Kijowa, ale po jednym sezonie opuścił klub. Od tego momentu  występuje w greckim PAOK Saloniki. 

 

31-latek występuje na pozycji środkowego lub prawego obrońcy. Nie jest to tajemnicą, iż z tymi funkcjami w naszej kadrze od wielu lat mamy problemy.

 

- Jestem w kontakcie ze sztabem reprezentacji Jana Urbana. Zobaczymy, co będzie we wrześniu, mam nadzieję, że wrócę - przyznał Kędziora w rozmowie z portalem Gol24.pl.

Ostatni mecz Kędziory w kadrze narodowej przypada na rok 2023, kiedy to Polska zmierzyła się z Mołdawią. Piłkarz, jak sam przyznaje, czuł się niedoceniony przez byłego selekcjonera.

 

- Robię swoje i wierzę, że zostanę doceniony. Trener Michał Probierz mnie nie doceniał, ale teraz mamy innego selekcjonera - dodał na koniec obrońca.

 

KJ, Polsat Sport
