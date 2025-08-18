Reprezentant wrócił do Polski. Pojawił się na meczu Ekstraklasy

Mateusz StefanikPiłka nożna

Pięciokrotny reprezentant Polski Marcin Bułka pojawił się, wraz ze swoją narzeczoną, na stadionie im. Kazimierza Górskiego podczas starcia Wisły Płock z Legią Warszawa w piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy.

fot. Cyfrasport
Robert Lewandowski i Marcin Bułka podczas zgrupowania reprezentacji Polski.

W 19. minucie kamery telewizyjne dostrzegły na trybunach Bułkę wraz ze swoją partnerką Ecram Sallam. Marokańska modelka jest narzeczoną Polaka od czerwca 2023 roku.

 

25-latek pochodzi z Płocka, był także zawodnikiem tamtejszego klubu MDK Król Maciuś Club Płock. Potem odszedł do Escoli Varsovia, a następnie wyjechał do akademii Chelsea.

 

Wisła wygrała z Legią 1:0 po golu Marcina Kamińskiego w 11. minucie. Na trybunach zasiadło 14 256 kibiców, co było frekwencyjnym rekordem klubu.

 

Bułka został wykupiony w lipcu z Nicei do saudyjskiego Neom SC za 15 milionów euro. Bramkarz będzie musiał niebawem wrócić na Bliski Wschód. Beniaminek ligi, którego 25-latek jest bramkarzem, zmierzy się 28 sierpnia ze zwycięzcą Ligi Mistrzów Elity AFC Al-Ahli.

