Reprezentant wrócił do Polski. Pojawił się na meczu Ekstraklasy

W 19. minucie kamery telewizyjne dostrzegły na trybunach Bułkę wraz ze swoją partnerką Ecram Sallam. Marokańska modelka jest narzeczoną Polaka od czerwca 2023 roku.

25-latek pochodzi z Płocka, był także zawodnikiem tamtejszego klubu MDK Król Maciuś Club Płock. Potem odszedł do Escoli Varsovia, a następnie wyjechał do akademii Chelsea.

Wisła wygrała z Legią 1:0 po golu Marcina Kamińskiego w 11. minucie. Na trybunach zasiadło 14 256 kibiców, co było frekwencyjnym rekordem klubu.

Bułka został wykupiony w lipcu z Nicei do saudyjskiego Neom SC za 15 milionów euro. Bramkarz będzie musiał niebawem wrócić na Bliski Wschód. Beniaminek ligi, którego 25-latek jest bramkarzem, zmierzy się 28 sierpnia ze zwycięzcą Ligi Mistrzów Elity AFC Al-Ahli.