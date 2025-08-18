Rewolucja w Klubowych Mistrzostwach Świata?

Klubowe Mistrzostwa Świata w 2025 roku po raz pierwszy odbyły się w formacie turnieju z 32 drużynami. Impreza przypominała mundial i trwała niespełna miesiąc. Dodatkowo rozegrano ją w Stanach Zjednoczonych, więc było to utrudnienie m.in. dla drużyn europejskich. Duży turniej po zakończeniu sezonu oznaczał skrócone wakacje dla piłkarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Znany piłkarz nadal walczy z FIFA. Chce olbrzymich pieniędzy

KMŚ miały się odbywać w tym formacie co cztery lata. Teraz jednak pojawił się pomysł, żeby organizować imprezę częściej. Jak informuje "Guardian" kilku europejskim klubom spodobała się perspektywa wielkich pieniędzy, jakie FIFA płaci za udział w turnieju. Chelsea, która wygrała KMŚ 2024, zainkasowała około 100 mln euro.

Z propozycją zmian miał wyjść Real Madryt, wspierany przez kluby, które nie brały udziału w tegorocznej edycji, czyli Barcelona, Liverpool, Manchester United i Napoli.

Kolejny tego typu turniej zaplanowano na 2029 rok, więc możliwe, że jeszcze następna edycja odbędzie się w 2031 roku. FIFA rozważa również poszerzenie liczby zespołów z 32 do 48, podobnie jak w przypadku mistrzostw świata.

IM, Polsat Sport