Rewolucja w Klubowych Mistrzostwach Świata?
Klubowe Mistrzostwa Świata już wzbudzają duże kontrowersje, a bardzo możliwe, że ich ewentualny nowy format jeszcze bardziej podzieli świat futbolu. Być może FIFA będzie organizowała tę imprezę częściej niż dotychczas zakładano. Zmienić może się również liczba drużyn.
Klubowe Mistrzostwa Świata w 2025 roku po raz pierwszy odbyły się w formacie turnieju z 32 drużynami. Impreza przypominała mundial i trwała niespełna miesiąc. Dodatkowo rozegrano ją w Stanach Zjednoczonych, więc było to utrudnienie m.in. dla drużyn europejskich. Duży turniej po zakończeniu sezonu oznaczał skrócone wakacje dla piłkarzy.
KMŚ miały się odbywać w tym formacie co cztery lata. Teraz jednak pojawił się pomysł, żeby organizować imprezę częściej. Jak informuje "Guardian" kilku europejskim klubom spodobała się perspektywa wielkich pieniędzy, jakie FIFA płaci za udział w turnieju. Chelsea, która wygrała KMŚ 2024, zainkasowała około 100 mln euro.
Z propozycją zmian miał wyjść Real Madryt, wspierany przez kluby, które nie brały udziału w tegorocznej edycji, czyli Barcelona, Liverpool, Manchester United i Napoli.
Kolejny tego typu turniej zaplanowano na 2029 rok, więc możliwe, że jeszcze następna edycja odbędzie się w 2031 roku. FIFA rozważa również poszerzenie liczby zespołów z 32 do 48, podobnie jak w przypadku mistrzostw świata.