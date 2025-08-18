Sabalenka z awansem, ale nadal za plecami Świątek
Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka, która od 21 października 2024 nieprzerwanie zajmuje pozycję liderki światowego rankingu, w poniedziałek rozpoczęła łącznie 52. w karierze tydzień na szczycie tego zestawienia. Wśród zawodniczek najdłużej otwierających tę klasyfikację wyprzedziła swoją rodaczkę Wiktorię Azarenkę i samodzielnie zajmuje 13. miejsce.
Ranking WTA opracowywany jest od 3 listopada 1975 roku przez Women's Tennis Association, organizację prowadzącą zawodową rywalizację kobiet.
Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni - pozostaje Niemka Steffi Graf.
Iga Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach jako numer jeden na liście WTA i jest na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów.
24-letnia raszynianka - jako pierwsza Polka w historii - zadebiutowała w roli liderki rankingu 4 kwietnia 2022 roku, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem.
Świątek prowadzenie utrzymała przez 75 tygodni, a straciła je 11 września 2023 na rzecz Sabalenki. Po ośmiu tygodniach wróciła na szczyt i była liderką przez 50 kolejnych.