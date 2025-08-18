To już oficjalne! Reprezentant Polski w nowym klubie

Zalewski będzie od teraz występował w barwach Atalanty. Inter za polskiego wahadłowego ma zainkasować 17 mln euro. 23-latek do Mediolanu trafił z Romy. Najpierw w lutym 2025 roku na zasadzie wypożyczenia, a następnie na początku lipca Inter wykupił Polaka za około 7 mln euro.

Wydawało się, że Zalewski zostanie w ekipie "Nerazzurri", gdyż o jego transfer zabiegał Simone Inzaghi. Włoski szkoleniowiec pożegnał się jednak tego lata z Interem, a jego miejsce najął Christian Chivu. Rumun nie widział dla Polaka miejsca w swoim składzie.

Reprezentanta Polski chciał natomiast szkoleniowiec Atalanty Ivan Jurić, który prowadził w przeszłości 23-latka w Romie. Kontrakt Zalewskiego z klubem z Bergamo ma obowiązywać do czerwca 2030 roku.

W Interze Polak rozegrał 17 meczów, strzelając gola i notując jedną asystę. Wcześniej zanotował 123 występy dla Romy. Wahadłowy ma na swoim koncie również 29 meczów i 3 gole w reprezentacji Polski.

IM, Polsat Sport