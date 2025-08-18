Trener siatkarzy na dłużej w reprezentacji? "W połowie drogi nie zmienia się woźnicy"

"Niebieskie Lwy" o awans na Euro 2026 walczyły z Izraelem i Chorwacją. Estończycy wygrali trzy z czterech spotkań i z dziesięcioma punktami na koncie zajęli pierwsze miejsce w grupie D. Co ciekawe, nie ma pewności, że na turnieju drużynę poprowadzi dotychczasowy szkoleniowiec, Alar Rikberg.

ZOBACZ TAKŻE: Utytułowany zawodnik o zmianach w siatkówce: Nawet w najlepszej formie nie dałbym dziś rady

Jak podaje dziennik "Postimees", kontrakt szkoleniowca obowiązywał bowiem do końca eliminacji, co oznacza, że umowa wygasła wraz z ostatnią piłką przegranego 2:3 spotkania z Izraelem. Doskonale znany polskim kibicom z gry w AZS-ie Indykpol Olsztyn i Cuprum Lubin Kert Toobal, pełniący obowiązki sekretarza generalnego Estońskiej Federacji Piłki Siatkowej, uspokoił opinię publiczną, zapewniając, że Rikberg pozostanie na stanowisku.

- W połowie drogi nie zmienia się woźnicy - uciął w rozmowie z "Postimees" Toobal.

Dużo ostrożniej do tematu przedłużenia umowy podszedł sam szkoleniowiec. Alar Rikberg w rozmowie z estońskimi mediami podkreślił, że póki co nie złożył podpisu pod nowym kontraktem, a same rozmowy w tej sprawie - ze względu na sprawy rodzinne trenera - wcale nie muszą być formalnością.

W szybkie rozwiązanie sprawy wierzą jednak nie tylko kibice i działacze krajowej federacji, ale nawet... politycy. Hanno Pevkur, minister obrony Estonii, a prywatnie wielki fan siatkówki, przyznał w wywiadzie dla portalu Delfi, że za eliminacyjne dwumecze z Izraelem i Chorwacją przyznałby kadrze w szkolnej skali piątkę z minusem i nie wyobraża sobie, by na Euro drużynę "Niebieskich Lwów" miał poprowadzić ktoś inny niż Rikberg.

Siatkarskie mistrzostwa Europy 2026 odbędą się w czterech krajach. Gospodarzami imprezy będą: Włochy, Bułaria, Rumunia i Finlandia.