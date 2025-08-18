Wicemistrz Polski gotowy na europejskie puchary. Sześciu nowych obcokrajowców

O ile niezmienione pozostają sztab szkoleniowy: z Wojciechem Kamińskim, Michałem Sikorą i Jakubem Drozdem oraz krajowa część kadry: Jakub Karolak, Michał Krasuski, Filip Put, Bartłomiej Pelczar, Roman Szymański i Michał Turewicz, o tyle całkowita wymiana nastąpiła wśród zawodników zagranicznych.

Przed poniedziałkowym rozpoczęciem okresu przygotowawczego nowe kontrakty z lubelską drużyną podpisało już sześciu Amerykanów: Quincy Ford, Jordan Wright, Bryan Gryfino, Elijah Hawkins, Chris Clarke i Trevian „Trey” Tennyson.

32-letni Ford, występujący na pozycjach silnego skrzydłowego lub centra, w minionym sezonie był graczem Energi Czarnych Słupsk, rywala Startu w ćwierćfinale play off. W 35 spotkaniach odnotował średnio 6,8 punktu, pięć zbiórek i 1,5 asysty. Od 2017 roku występuje w Europie, wcześniej kolejno w ligach: węgierskiej, belgijskiej, niemieckiej, francuskiej, greckiej oraz włoskiej.

Niespełna 25-letni Wright może grać na każdej pozycji obwodowej, ale w Starcie ma występować głównie jako niski skrzydłowy lub rzucający obrońca. W minionym sezonie w tureckim zespole Aliaga Petkim Spor zaliczył udane kwalifikacje i początek gry w Lidze Mistrzów, po czym przeniósł się na zaplecze NBA, gdzie w ekipie Motor City Cruiser - powiązanej z Detroit Pistons - w 26 meczach zdobywał średnio 8,3 pkt, miał 3,1 zbiórki i 1,5 asysty. Po zakończeniu sezonu w G-League uczestniczył w The Basketball Tournament, letnim turnieju w USA.

27-letni Griffin wzmocnił strefę podkoszową. Przed czterema laty mierzący 203 cm center trafił do Europy, grając w Finlandii, Niemczech i Rumunii. W ostatnim sezonie występował aż w trzech klubach, najpierw na Tajwanie (średnio 14 pkt dla drużyny New Taipei CTBC DEA), od stycznia w południowokoreańskim Changwon LG Sakers (6,5 pkt i 2,8 zb.), a od marca w tureckim Yalovasporze - 7,2 pkt, 3,8 zb.

Nowym rozgrywającym Startu będzie 23-letni Hawkins, który zaczyna dopiero grę na Starym Kontynencie, po czterech latach na parkietach NCAA, gdzie już w pierwszym sezonie otrzymał tytuł „debiutanta roku”. W minionej edycji mierzący 180 cm koszykarz w zespole Texas Tech Red Raiders zdobywał średnio 9,1 pkt, zaliczając 3,3 zbiórki oraz 6,6 asysty. Z 252 kluczowymi podaniami w rozgrywkach ustanowił nowy rekord klubu z Teksasu.

29-letni skrzydłowy Clarke ma 198 cm wzrostu i z powodzeniem występuje na pozycjach „trzy” i „cztery”. Po występach w NCAA, przed trzema laty profesjonalną koszykówkę rozpoczął od fińskiego Lahti Basketball, po czym rywalizował na zapleczu NBA w ekipie Delaware Blue Coats. Od maja ubiegłego roku był graczem argentyńskiego Obras Sanitarias Buenos Aires, z którym dotarł do ćwierćfinału play off, notując średnio 16,2 pkt, 10 zbiórki oraz 3,1 asysty. Uznany został MVP rundy zasadniczej i jednocześnie najlepszym obrońcą.

Szóstym Amerykaninem w lubelskiej drużynie jest 24-letni Tennyson, który po grze w NCAA w minionym sezonie po raz pierwszy trafił do Europy. Rozgrywki rozpoczął w angielskim Bristol Flyers, po czym w grudniu przeniósł się do Belgii, gdzie w drużynie Okapi Aalst notował w lidze BNXT średnio 13,9 pkt przy blisko 45-procentowej skuteczności rzutów z dystansu.

W okresie przygotowawczym do nowego sezonu przewidziano sześć spotkań kontrolnych. 28 sierpnia podopieczni trenera Kamińskiego rozegrają pierwszy sparing z Górnikiem Zamek Książ w Wałbrzychu, a następnego dnia we Wrocławiu kolejny z miejscowym Śląskiem. 5 i 6 września w Krośnie PGE Start zmierzy się z tamtejszym Miastem Szkła oraz z czeskim Basketem Brno.

Ostatnie mecze kontrolne czekają lublinian w swoim mieście, gdzie w drugi weekend września rozgrywany będzie 15. Memoriał Zdzisława Niedzieli. W turnieju, oprócz gospodarzy, wystąpią: Anwil Włocławek, Dziki Warszawa i MKS Dąbrowa Górnicza.

20 września w bułgarskim Samokowie PGE Start rozegra pierwszy mecz o stawkę w nadchodzącym sezonie, którym będzie ćwierćfinał kwalifikacji do Ligi Mistrzów z hiszpańskim Murcia CB.

Tydzień później w stołecznej hali OSiR Bemowo w turnieju o Superpuchar Polski w meczu półfinałowym lublinianie powalczą z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych.

Inauguracyjny mecz ekstraklasy wicemistrzowski Start 5 października stoczy w Warszawie z broniącą tytułu Legią.

