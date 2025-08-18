Wielki powrót po 20 latach! Legenda siatkówki wraca do rodzimej ligi

O transferze 40-latka plotkowano już od jakiegoś czasu. Jak wynika ze słów wypowiedzianych przez menedżera Lokomotiwu, kontrakt z Kazijskim jest już dopięty na niemal ostatni guzik.

- Doszliśmy do porozumienia z Matejem Kazijskim, ale jeszcze nie podpisaliśmy z nim kontraktu. Nie chcemy podpisywać umowy z siatkarzem takiej rangi drogą mailową – stwierdził menedżer klubu Ludmił Najdenow w rozmowie z bułgarskim dziennikiem Sportal.bg.

Kazijski to niezwykle doświadczony i utytułowany siatkarz. W swojej bogatej karierze reprezentował barwy takich klubów Power Volley Milano (ostatnio), Itas Trentino, Halkbank Ankara czy Stocznia Szczecin. Ma na koncie m.in. pięć mistrzostw Włoch, trzy Ligi Mistrzów czy trzy Klubowe Mistrzostwa Świata.

Przyjmujący w latach 2003-2012 występował w reprezentacji Bułgarii. Wraz z kolegami sięgnął między innymi po brązowe medale mistrzostw świata w 2006 roku i mistrzostw Europy trzy lata później.

