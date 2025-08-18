Wrócił do kadry po przerwie. Teraz spełnia marzenia

32-letni Gielo po kontuzji łydki Jeremy’ego Sochana i pod nieobecność Igora Milicica juniora, który nie zdążył wrócić do pełni sił po zabiegu kolana i rehabilitacji, jest jednym z dwóch koszykarzy mogących występować na pozycji numer cztery w kadrze trenera Igora Milicica.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka polskich koszykarzy w meczu towarzyskim

- Szkoda Jeremy’ego. Był z nami od początku i wierzył w to, że możemy coś osiągnąć w tych mistrzostwach. No cóż, taki jest sport, „karawana jedzie dalej”. Jego nieobecność, jeśli chodzi o moje nastawienie do rywalizacji, nic nie zmienia. Przyjeżdżając na zgrupowanie powiedziałem sobie, że sportowo czuję się gotowy, żeby rywalizować z każdym na tej pozycji, bo nie czuję się od nikogo gorszy. Chcę po prostu wywalczyć sobie jak najlepszą pozycję i wejść do „12” na EuroBasket. Wychodzę z założenia, że biorę to, co jest do wzięcia, chcę pokazać swoją wartość na każdym treningu, w każdym meczu - podkreślił koszykarz, który z powodu drobnego urazu stawu skokowego nie zagrał w niedzielnym meczu towarzyskim w Sosnowcu przeciw Finlandii (88:97).

- Myślę, że w rewanżu w Helsinkach powinienem być już do dyspozycji trenerów - ocenił zawodnik, który kilka dni wcześniej przeciw Gruzji był drugim strzelcem zespołu (16 pkt).

O udziale w ME przed własną publicznością marzył już jako... nastolatek. W 2010 roku zdobył z kolegami, m.in. obecnymi kadrowiczami Mateuszem Ponitką i Michałem Michalakiem, wicemistrzostwo świata do lat 17 w Hamburgu. Rok wcześniej przeżywał na trybunach hali we Wrocławiu występy biało-czerwonych w ME.

- Mistrzostwa Europy w Polsce to na pewno spełnienie marzeń każdego zawodnika, także moje. Ostatni raz taka impreza odbyła się u nas w 2009 roku i wtedy - jako 16-latek uczący się koszykówki – byłem wpatrzony w naszą reprezentację, Adama Wójcika, Łukasza Koszarka. Pamiętam mecze we Wrocławiu, a szczególnie dobrze „trójki” Michała Ignerskiego, dziś naszego dyrektora w kadrze, przeciwko Litwinom. Skakałem wtedy do góry i krzyczałem – wspominał.

Gielo, który wystąpił epizodycznie w listopadowych meczach eliminacji ME 2025 z Estonią we Włocławku i w Tallinnie, wrócił do drużyny narodowej po dłuższej przerwie po tym, jak regularnie uczestniczył w meczach kwalifikacji MŚ 2019 i ME 2022.

- Za każdym razem, kiedy można przyjechać na zgrupowanie i założyć koszulkę z orzełkiem na piersi, jest to specjalne uczucie. Dla kadry byłem zawsze gotowy poświęcić wiele, odstawić na bok inne sprawy, więc tym bardziej nie zastanawiałem się teraz, gdy jest możliwość rywalizowania o miejsce w reprezentacji na taką specjalną imprezę jak mistrzostwa w Polsce. Z jednej strony kadra trochę się zmieniła, z drugiej jest wiele znajomych twarzy, ludzi, z którymi już miałem przyjemność współpracować, więc jestem bardzo zadowolony. Atmosfera jest w porządku. Dużo czasu spędzamy razem, także poza boiskiem – przyznał.

Zawodnik, który miniony sezon spędził w Surne Bilbao Basket (średnio 7 pkt i 3 zbiórki), w nowych rozgrywkach po raz pierwszy w karierze zagra w rodzinnym Szczecinie, w barwach Kinga. W bogatej karierze nad Wisłą wystąpił wcześniej tylko raz - w drugiej części sezonu 2023/24 zadebiutował w ekstraklasie w BM Stali Ostrów Wlkp.

Jeśli uda mu się wywalczyć miejsce w składzie, to mistrzostwa w Katowicach będą jego drugim Eurobasketem w karierze. Uczestniczył w ME 2017 w Finlandii. Polakom pod wodzą trenera Mike’a Taylora nie udało się awansować wtedy do fazy pucharowej, ale Gielo odniósł sukces... Nauczył naturalizowanego Amerykanina A.J. Slaughtera (występował w kadrze w latach 2015-22) słów refrenu polskiego hymnu.

Teraz bardzo szybko złapał kontakt z nowym amerykańskim koszykarzem z polskim paszportem Jordanem Loydem, wicemistrzem Euroligi w barwach AS Monaco.

- Okazało się, że mamy z Jordanem wspólnego, amerykańskiego znajomego z czasów moich studiów w USA, choć to nie zawodowy koszykarz. To sprawiło, że od pierwszego dnia szybko złapaliśmy wspólny język. Jordan naprawdę zrobił na nas bardzo dobre pierwsze wrażenie. Uważam, że jeżeli istnieje fundament w postaci tego, że zawodnik jest przede wszystkim w porządku człowiekiem, jak on, to zawsze znacznie łatwiej wdrożyć go w zespół - podkreślił.

Grający jako skrzydłowy wychowanek AZS Szczecin oraz SMS PZKosz. Władysławowo, absolwent uczelni Mississipi, występujący wcześniej w wielu ligach europejskich, nie wyklucza, że i tym razem będzie mógł pomóc Loydowi, który niedawno dołączył do reprezentacji.

- Studiowałem w Stanach Zjednoczonych i wiem, że koszykówka europejska to troszeczkę inna kultura, że inaczej wygląda z perspektywy Amerykanów, nawet tych, którzy budują sobie karierę w Europie, choć Jordan ma już spory europejski background, bo występował w Zenicie Sankt Petersburg, Izraelu, a teraz w AS Monaco. Tak czy inaczej, jestem do jego dyspozycji. Na razie nie pytał o polski hymn. Wydaje mi się, że jeszcze jest na to za wcześnie, ale jeśli będzie chciał śpiewać Mazurka Dąbrowskiego, to na naukę nie jest jeszcze za późno – ocenił.

W superlatywach mówił o Loydzie, nie tylko pod kątem koszykarskich umiejętności.

- Jordan jest bardzo ciekawy naszego kraju, języka. Bardzo szybko stał się częścią naszej ekipy. Na pewno warto z nim rozmawiać i pokazywać mu to, co jest ciekawego w Polsce, nie tylko koszykówkę. Przyjechał z jasnym zadaniem, nakreśloną „ścieżką” - wie, że ma nam pomóc spełnić nasze nadzieje, a nie walczyć o miejsce w składzie. Ma świadomość, że otrzymał ważną rolę - zawodnika, który jest odpowiedzialny za wynik, który będzie musiał na siebie brać ciężar gry – tłumaczył Gielo.

Jego zdaniem Amerykanin będzie grał z meczu na mecz lepiej.

- Od pierwszego dnia wywiązuje się ze swoich zadań znakomicie i mam nadzieję, że zdrowie będzie mu dopisywać. Na pewno trenerzy nie chcą go „zamykać” w jednej roli – rzucającego - i dadzą mu okazję do wykazania się przeglądem pola, pokazania wachlarza zagrań i atutów. Nie musieliśmy na nowo tworzyć czegoś nowego dla Jordana, bo wcześniej w tej roli mieliśmy A.J. Slaughtera, który prze wiele lat dał tak dużo dobrego reprezentacji – zaznaczył.

Koszykarz przyznał, że niespełna dwa tygodnie przed inaugurację turnieju czuje się bardzo dobrze fizycznie.

- Przygotowywałem się normalnie, swoim sprawdzonym trybem. Jestem doświadczonym zawodnikiem, więc ciężko szukać na siłę jakichś nowych rozwiązań, nowych pomysłów, bo czasami może to bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ze stoickim spokojem i pozytywnym nastawieniem podchodzę do wszystkich stawianych wyzwań. Wierzę w pracę, którą wykonałem nie tylko na zgrupowaniu, ale i w ostatnich tygodniach i miesiącach – podsumował.

KJ, PAP