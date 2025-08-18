Wstrząsająca śmierć. Nie żyje 14-letni talent. Sprawę przejął wydział ds. zabójstw

Koszmarna informacja dobiegła z Dominikany. Nie żyje zaledwie 14-letni utalentowany baseballista - Gustavo Talmare. Sprawę przejął wydział do spraw zabójstw.

Wstrząsająca śmierć. Nie żyje 14-letni talent. Sprawę przejął wydział ds. zabójstw
Nie żyje wielki talent baseballa

Z Dominikany napłynęły tragiczne wieści. Nie żyje utalentowany baseballista Gustavo Talmare. Został wyłowiony z Laguna el Toro. Zbiornik wodny znajdował się niedaleko akademii, w której na co dzień trenował młody sportowiec.

- Ciało chłopca zostało wydobyte przez członka jednej z dominikańskich organizacji ratowniczych. Nie potrafię wyjaśnić, co robił i dlaczego znalazł się w tym miejscu, oddalonym o 40 minut od akademii - powiedział na łamach ESPN Amaurys Nina, trener i właściciel akademii.

 

Według wstępnego raportu policji przyczyną śmierci baseballisty było uduszenie. Jego sprawę przejął wydział do spraw zabójstw.

 

- Nie znam szczegółów dotyczących tego, ale wiem, że władze prowadzą dochodzenie w tej sprawie - dodał Nina.

 

Matka chłopca nie pozostawia złudzeń.

 

- Muszą przeprowadzić dokładniejsze śledztwo. Za tym wszystkim kryje się coś więcej. Nikt nie chce o tym mówić, ale oni o tym wiedzą - stwierdziła.


