Z Orlika do… Barcelony - zgrupowanie w Barcelonie dla najlepszych drużyn Z Orlika na Stadion

– Z Orlika na Stadion to coś więcej niż turniej piłkarski. To projekt, który realnie zmienia życie dzieci i młodzieży – uczy współpracy, wytrwałości, szacunku do przeciwnika, a przede wszystkim pozwala uwierzyć w siebie. Zgrupowanie w Barcelonie to nie tylko wyjątkowa nagroda dla laureatów finału w Warszawie – to symboliczny krok dalej, ku marzeniom i ambicjom tych młodych ludzi. Chcemy, żeby dzieci i młodzież z niewielkich ośrodków, z różnych środowisk, miały takie same szanse jak ich rówieśnicy z dużych klubów czy akademii, bo wielki sport często zaczyna się właśnie w małych miejscowościach – mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Zgrupowanie w Barcelonie będzie specjalną nagrodą dla najlepszych 120 uczestniczek i uczestników (oraz ich trenerów) finału na PGE Narodowym. Podczas wyjazdu młodzi zawodnicy wezmą udział w profesjonalnych treningach, odwiedzą najważniejsze obiekty piłkarskie i spotkają się z lokalnymi trenerami oraz piłkarzami. To jedna z najatrakcyjniejszych nagród w historii dziecięcych turniejów piłkarskich w Polsce.

Drużyny do turnieju mogą zgłaszać nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, animatorzy sportu, a także osoby prowadzące zajęcia w ramach programu Aktywna Szkoła. Rywalizacja toczy się w trzech kategoriach wiekowych: U-13, U-14 i U-15. Udział mogą wziąć zespoły szkolne, tzw. „dzikie drużyny” oraz reprezentacje klubów, szkółek i akademii piłkarskich. Nowością edycji 2025 jest podział na ścieżkę Junior i Junior Pro, co ma zapewnić bardziej wyrównaną rywalizację. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 sierpnia wyłącznie poprzez formularz na stronie: www.zorlikanastadion.pl.

Turniej składa się z czterech etapów: lokalnego, regionalnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego, czyli finałowego. Finał odbędzie się 15 listopada 2025 r. na PGE Narodowym w Warszawie, dzień po meczu Polska–Holandia w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Na zgrupowanie w Barcelonie najlepsi pojadą na przełomie listopada oraz grudnia.

Z Orlika na Stadion to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też przestrzeń do rozwijania pasji, budowania zespołowości i kształtowania wartości. Turniej organizuje Fundacja Orły Sportu w ramach programu Aktywna Szkoła, finansowanego ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Informacja prasowa