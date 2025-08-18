Zmiana ws. Lewandowskiego. Nagle to ogłosili, co za wieści!

Lewandowski od paru sezonów stanowi o sile ataku Barcelony. Już niedługo może trafić do TOP10 strzelców w historii klubu.

Polaka, choć ma 36 lat na karku, zawsze omijały kontuzje. Piłkarz zawsze uważany był za tytana pracy, co chroniło go przed urazami. Niestety, ostatni sezon pokazał, iż wieku nie da się tak łatwo oszukać. Lewandowski coraz częściej zaczął opuszczać spotkania ze względu na problemy mięśniowe.

Ten sezon również rozpoczął się dla niego od kontuzji. Początkowe prognozy dotyczące urazu nie napawały optymizmem – sugerowano, że napastnik wróci na boisko dopiero przy okazji wrześniowej przerwy na mecze reprezentacji.

Tymczasem nowe informacje opublikowane przez madrycki dziennik "Marca" wskazują, że sytuacja uległa zmianie. Polak może pojawić się na murawie znacznie wcześniej, bo już w najbliższej kolejce ligowej. FC Barcelona zmierzy się wówczas na wyjeździe z Levante.

Jak donosi hiszpańska prasa, Lewandowski brał już udział w niedzielnym treningu z zespołem i wiele wskazuje na to, że będzie dostępny dla trenera Hansiego Flicka na nadchodzący mecz. Co więcej – oczekuje się, że rozpocznie spotkanie w wyjściowej jedenastce.

KJ, Polsat Sport