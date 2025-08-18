Zmiany w kadrze Nikoli Grbicia! Siatkarz opuścił zgrupowanie

Polscy siatkarze przebywają właśnie w Zakopanem, gdzie przygotowują się do startu w najważniejszej imprezie tego roku - mistrzostwach świata, które odbędą się na Filipinach.

ZOBACZ TAKŻE: Trener siatkarzy na dłużej w reprezentacji? "W połowie drogi nie zmienia się woźnicy"

W poniedziałek poinformowano, że powrót do zdrowia debiutującego w tym roku w kadrze Maksymiliana Graniecznego przebiega bardzo sprawnie. Libero jest już w stanie wrócić do treningów. Z tego powodu ze stolicy polskich Tatr wyjedzie powołany w zastępstwie Mateusz Czunkiewicz.

"W Zakopanem pozostało 15 zawodników, przygotowujących się do FIVB Mistrzostw Świata 2025 Mężczyzn. W związku z dobrymi wynikami badań i pozytywną opinią sztabu medycznego, dotyczącą stanu zdrowia Maksymiliana Graniecznego, udział w zgrupowaniu zakończył Mateusz Czunkiewicz" - napisano na profilu PZPS.

W Zakopanem pozostało 1⃣5⃣ zawodników, przygotowujących się do FIVB Mistrzostw Świata 2025 Mężczyzn.



W związku z dobrymi wynikami badań i pozytywną opinią sztabu medycznego, dotyczącą stanu zdrowia Maksymiliana Graniecznego, udział w zgrupowaniu zakończył Mateusz Czunkiewicz.… pic.twitter.com/DQWglQy4Uw — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 18, 2025

- Chcę serdecznie podziękować Mateuszowi, za wykonaną pracę i pomoc w treningach. Doceniam jego zaangażowanie i fakt, że wspierał kadrę umiejętnościami i swoją pozytywną energią w tym sezonie - powiedział Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski mężczyzn.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 12-28 września.