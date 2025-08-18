Znany piłkarz nadal walczy z FIFA. Chce olbrzymich pieniędzy

Urodzony w 1985 roku Diarra występował w Le Havre, Chelsea, Arsenalu, Portsmouth, Realu Madryt, Anży Machaczkała, Lokomotiwie Moskwa, Olympique Marsylia, Al-Jazira Abu Zabi i Paris Saint-Germain.

ZOBACZ TAKŻE: Oszustwo na wielką skalę. Kibice Ajaksu w pułapce fałszywych karnetów

W 2014 roku Diarra odszedł z Lokomotiwu Moskwa, choć jego kontrakt obowiązywał jeszcze przez trzy lata. FIFA nałożyła na niego grzywnę w wysokości 10 mln euro. Według przepisów FIFA, jeśli piłkarz zerwie umowę bez zgody pracodawcy, musi wypłacić mu rekompensatę. Obowiązek ten spada też na klub, który zatrudni takiego zawodnika.

Diarra pozwał Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA).

"Przepisy powodują ograniczenie swobody przemieszczania się profesjonalnych piłkarzy, którzy chcą rozwijać swoją karierę poprzez podjęcie pracy w nowym klubie" - napisano w komunikacie TSUE, opublikowanym w październiku 2024 roku.

Francuz poinformował, że czekał kilka miesięcy ze wznowieniem postępowania w sądzie w Belgii, mając nadzieję, że FIFA zaproponuje mu polubowne rozstrzygnięcie, co ostatecznie nie nastąpiło.

„Jestem zmuszony toczyć tę batalię prawną od sierpnia 2014 roku. To już ponad 11 lat” – przekazał Diarra we wspólnym komunikacie organizacji FIFPRO, FIFPRO Europe i francuskiego Narodowego Związku Zawodowych Piłkarzy (UNFP), które poparły go w tej sprawie.

„Robię to dla siebie, również dla wszystkich wschodzących, mniej znanych piłkarzy, którzy nie mają środków finansowych i nie są gotowi, by rzucić wyzwanie FIFA” - wyjaśnił.

FIFA zmieniła swoje przepisy transferowe po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, przyjmując tymczasowe ramy dotyczące obliczania należnego odszkodowania w przypadku naruszenia umowy przez piłkarza.

Orzeczenie TSUE skłoniło również holenderską grupę piłkarzy do ogłoszenia, że przygotowują ogólnoeuropejski pozew zbiorowy przeciwko FIFA i innym związkom, domagając się odszkodowania za rzekomą utratę dochodów spowodowaną restrykcyjnymi przepisami transferowymi.

PAP