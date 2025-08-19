25 pytań na 25-lecie Polsatu Sport. Najważniejsze wydarzenie ćwierćwiecza

Pozycja lidera rankingów oglądalności, najszersze portfolio transmitowanych dyscyplin, branżowe nagrody dla najlepszych dziennikarzy i za najlepszą realizację telewizyjną, a także sięgające wiele lat do przodu kontrakty na topowe rozgrywki spod znaku m.in. UEFA, FIVB, ATP czy Polskich Związków Sportowych. Tak prezentuje się bilans 25 lat istnienia Polsatu Sport, czyli najstarszego polskiego telewizyjnego kanału sportowego.

Choć nieustannie patrzymy w przód i przemy w kierunku rozwoju, 25-lecie stacji to doskonały moment na to, aby na chwilę zatrzymać się i obejrzeć przez ramię. Podsumować minione ćwierćwiecze, wspomnieć wielkie sukcesy polskich sportowców i oddać się refleksji. Refleksji, do której zapraszamy także Was, Drodzy Widzowie. Chcemy wspólnie z Wami wybrać najważniejsze sportowe wydarzenie ostatnich 25-lat, które można było oglądać na naszych antenach.

Przygotowaliśmy specjalną sondę z 20 starannie wyselekcjonowanymi przez naszą redakcję kartkami z kalendarza. Wśród zaproponowanych przez nas odpowiedzi coś dla siebie znajdą fani wszystkich najpopularniejszych dyscyplin. Mamy bowiem i triumf Roberta Lewandowskiego w Champions League, i wimbledoński sukces Igi Świątek, i złoto naszych siatkarzy, i srebro piłkarzy ręcznych, i pas mistrzowski Joanny Jędrzejczyk oraz Jana Błachowicza, i wiele, wiele więcej...

Każdy z Widzów ma tylko jeden głos. Prosimy więc o bardzo uważne zapoznanie się z dostępnymi odpowiedziami i wskazanie tej, co do której ma się stuprocentowe przekonanie. Kiedy sonda zakończy się, nasi dziennikarze zapiszą jej wyniki, a po zakończeniu całej zabawy - składającej się z 25 pytań - przygotują obszerne podsumowanie.