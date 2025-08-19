7:0 i 6:1. Popis Wisły i Wieczystej

Wisła imponuje skutecznością. W pięciu meczach wbiła rywalom 23 gole. W Pruszkowie festiwal strzelecki już w szóstej minucie rozpoczął Angel Rodado. Hiszpan ponownie trafił w 49., a z goli cieszyli się też: Jakub Krzyżanowski, Frederico Duarte, Julius Ertlthaler, James Igbekeme oraz Szymon Kawała

Znicz przegrał wszystkie sześć spotkań i zamyka tabelę z bilansem bramek 6-25.

Wieczysta natomiast brutalnie zweryfikowała ekstraklasowe aspiracje Polonii. W poprzednim sezonie walkę o awans do najwyższej klasy "Czarne Koszule" zakończyły w barażach. Teraz z sześciu meczów wygrały tylko dwa, a w starciu z przyjezdnymi z Krakowa nie miały nic do powiedzenia.

Dwie bramki dla gości zdobył Paweł Łysiak, a po jednej dołożyli: Carlitos, Rafael Lopes, Kamil Dankowski i Lisandro Semedo.

Obecnie rozgrywana jest 6. kolejka, ale Wisła i Wieczysta mają na koncie pięć spotkań. Wszystko dlatego, że drużyny te miały zagrać ze sobą 15 sierpnia, jednak mecz został przeniesiony na 6 września.

W trzecim wtorkowym spotkaniu Miedź Legnica pokonała u siebie ŁKS Łódź 2:1. To pierwsza w sezonie wygrana legniczan, którzy awansowali na 15. miejsce. ŁKS natomiast kontynuuje grę w kratkę. Trzy zwycięstwa przeplatał trzema porażkami. W tabeli jest czwarty, ale po środowych meczach na pewno się obsunie.

Wyniki wtorkowych meczów:



Miedź Legnica - ŁKS 2:1 (2:0)

Bramki: Rudol 5 (sam.), Cordoba 36 - Piasecki 62 (rz.k.).

Polonia Warszawa - Wieczysta Kraków 1:6 (0;2)

Bramki: Durmus 86 - Carlitos 33, Lopes 45+4, Dankowski 63, Łysiak 65, 78, Semedo 89.



Znicz Pruszków - Wisła Kraków 0:7 (0:3)

Bramki: Rodado 6 (rz.k.), 49, Krzyżanowski 22, Duarte 45+3, Ertlhaler 52, Igbekeme 78, Kawala 86.

PAP