ATP w Winston-Salem: Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda to spotkanie trzeciej rundy turnieju ATP w Winston-Salem. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Sebastian Korda na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak kontynuuje przygotowania do ostatniego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego - US Open. Niedawno Polak triumfował w Challengerze rozgrywanym w Kozerkach, natomiast teraz przeniósł się za ocean.

 

Piotrkowianin w znakomitym stylu rozpoczął zmagania rangi ATP 250 w Winston-Salem. W pierwszej rundzie w dwóch setach odprawił Chilijczyka Nicolasa Jarry'ego, natomiast w drugiej zdominował rywalizację z rozstawionym z "7" Portugalczykiem Nuno Borgesem.

 

W trzeciej fazie przeciwnikiem Majchrzaka jest turniejowa "11" - Sebastian Korda. Amerykanin w 1/32 finału miał wolny los, z kolei później rozprawił się z Czechem Vitem Koprivą.

 

Dla zawodników to pierwszy bezpośredni pojedynek. Stawką jest awans do najlepszej ósemki imprezy w Winston-Salem.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Sebastian Korda na Polsatsport.pl.

