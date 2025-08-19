ATP w Winston-Salem: Zieliński/Withrow - Doumbia/Lammons. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński kontynuuje przygotowania do ostatniej w tym sezonie imprezy wielkoszlemowej - US Open. W tym tygodniu Polak występuje w turnieju rangi ATP 250 w Winston-Salem. W Północnej Karolinie gra po jednej stronie siatki z reprezentantem gospodarzy Jacksonem Withrowem.

Co ciekawe, Amerykanin jest już piątym partnerem deblowym Zielińskiego w tym roku. Kampanię Polak zaczynał z Belgiem Sanderem Gillem, z którym występował do maja.

W czerwcu natomiast Zieliński rozegrał jeden mecz z Czechem Tomasem Machacem, a następnie na dłużej związał się z rodakiem poprzednika Adamem Pavlaskiem.

Podczas imprezy w Toronto - w sierpniu - Polak współpracował już z Australijczykiem Johnem Peersem, lecz w Cincinnati wrócił do duetu z Pavlaskiem.

Teraz, w Winston-Salem, debiutuje u boku Withrowa. Ich przeciwnikami w pierwszej rundzie są Francuz Sadio Doumbia i Amerykanin Nathaniel Lammons.

