ATP w Winston-Salem: Zieliński/Withrow - Doumbia/Lammons. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński/Jackson Withrow - Sadio Doumbia/Nathaniel Lammons to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Winston-Salem. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Jackson Withrow - Sadio Doumbia/Nathaniel Lammons na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński kontynuuje przygotowania do ostatniej w tym sezonie imprezy wielkoszlemowej - US Open. W tym tygodniu Polak występuje w turnieju rangi ATP 250 w Winston-Salem. W Północnej Karolinie gra po jednej stronie siatki z reprezentantem gospodarzy Jacksonem Withrowem.

 

Co ciekawe, Amerykanin jest już piątym partnerem deblowym Zielińskiego w tym roku. Kampanię Polak zaczynał z Belgiem Sanderem Gillem, z którym występował do maja.

 

W czerwcu natomiast Zieliński rozegrał jeden mecz z Czechem Tomasem Machacem, a następnie na dłużej związał się z rodakiem poprzednika Adamem Pavlaskiem.

 

Podczas imprezy w Toronto - w sierpniu - Polak współpracował już z Australijczykiem Johnem Peersem, lecz w Cincinnati wrócił do duetu z Pavlaskiem.

 

Teraz, w Winston-Salem, debiutuje u boku Withrowa. Ich przeciwnikami w pierwszej rundzie są Francuz Sadio Doumbia i Amerykanin Nathaniel Lammons.

 

