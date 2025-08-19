Betclic 1. Liga: Miedź Legnica - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo
Miedź Legnica - ŁKS Łódź to spotkanie szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl.
Miedź Legnica w tym sezonie nie wygrała żadnego spotkania. W ostatnim meczu podopieczni Janusza Niedźwiedzia zremisowali na wyjeździe z Chrobrym Głogów 2:2. Miedź zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem jednego punktu.
ŁKS wygrał trzy mecze z dotychczasowych pięciu. W poprzedniej kolejce "Rycerze Wiosny" pokonali Stal Mielec 2:0.
Początek o godzinie 16:00.