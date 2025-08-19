Polonia Warszawa jak dotąd przegrała tylko jedno spotkanie - z GKS-em Tychy. W ostatnim meczu "Czarne Koszule" zremisowały z Ruchem Chorzów 0:0.

Wieczysta Kraków rozegrała jak dotąd cztery mecze i w żadnym z nich nie poniosła porażki. Podopieczni Przemysława Cecherza w ostatnim spotkaniu pokonali Puszczę Niepołomice 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AK, Polsat Sport