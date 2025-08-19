Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Wieczysta Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Warszawa zagra z Wieczystą Kraków w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl.

Polonia Warszawa jak dotąd przegrała tylko jedno spotkanie - z GKS-em Tychy. W ostatnim meczu "Czarne Koszule" zremisowały z Ruchem Chorzów 0:0. 

 

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! Reprezentant Polski w nowym klubie

 

Wieczysta Kraków rozegrała jak dotąd cztery mecze i w żadnym z nich nie poniosła porażki. Podopieczni Przemysława Cecherza w ostatnim spotkaniu pokonali Puszczę Niepołomice 1:0. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOLONIA WARSZAWAWIECZYSTA KRAKÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 