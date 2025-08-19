Znicz Pruszków rozpoczął sezon w najgorszy możliwy sposób. "Zniczowcy" przegrali wszystkie pięć spotkań, a w ostatnim meczu ulegli Pogoni Grodzisk Mazowiecki 1:4. W ubiegłym tygodniu Peter Struhar zastąpił na stanowisku trenera drużyny Marcina Matysiaka.

Wisła wygrała wszystkie dotychczasowe spotkania. Kluczowym zawodnikiem zespołu z Krakowa jest Angel Rodado, który zdobył pięć bramek w tym sezonie, będąc jednym z najskuteczniejszych graczy na początku kampanii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AK, Polsat Sport