Bez szans na medal MŚ siatkarek? Nic nie zapowiada takiej sensacji

Triumfy gospodyń siatkarskich mistrzostw świata to odległe czasy. Zawodniczki ZSRR w 1952 roku wygrały na własnym terenie premierową edycję MŚ. W 1967 roku ten sukces powtórzyła reprezentacja Japonii triumfując u siebie w mocno okrojonym turnieju z udziałem zaledwie czterech drużyn.

Inne medalowe osiągnięcia gospodyń to srebro (1962) i brąz (1978) ekipy ZSRR, która w trzech turniejach rozegranych u siebie sięgnęła po trzy medale, każdy z innego kruszcu. Srebrne krążki wywalczyły reprezentacje Peru (1982), Chin (1990 - delikatne rozczarowanie po dwóch złotych medalach zdobytych w poprzednich edycjach) oraz Brazylii (1994). Medalowe zdobycze organizatorów MŚ siatkarek uzupełnia brąz wywalczony przez Japonię w 2010 roku.

Dziewiętnaście dotychczasowych edycji MŚ przyniosło więc gospodyniom osiem medali - dwa złote, cztery srebrne oraz dwa brązowe.

Poprzednie mistrzostwa świata siatkarek rozegrano w 2022 roku i po raz pierwszy odbyły się w dwóch krajach. Dorobek medalowy gospodyń nie powiększył się. Holandia odpadła w drugiej fazie grupowej i została sklasyfikowana na 12. miejscu. Polska przegrała w ćwierćfinale po emocjonującym starciu z Serbią 2:3 (14:16 w tie-breaku) i zajęła ostatecznie 7. miejsce. Warto przypomnieć, że Serbki w tamtym turnieju sięgnęły po złoto.

Gospodarzem MŚ 2025 będzie Tajlandia. Choć tajskie siatkarki z pewnością będą mogły liczyć na gorące wsparcie ze strony kibiców, to nie mają większych szans na medal. Reprezentacja tego kraju w mistrzostwach globu zagra po raz siódmy. Zadebiutowała w 1998 roku, a największe sukcesy to 13. miejsca w końcowej klasyfikacji, które Tajki zajmowały czterokrotnie (1998, 2010, 2018, 2022).

Tegoroczne występy reprezentacji Tajlandii w Lidze Narodów nie napawają optymizmem - 17. miejsce (przedostatnie) i zaledwie jedno zwycięstwo w dwunastu meczach. W MŚ 2025 gospodynie zagrają w grupie A i o awans do fazy pucharowej powalczą z Egiptem (22 sierpnia), Szwecją (24 sierpnia) oraz Holandią (26 sierpnia).

Wyniki gospodyń w MŚ siatkarek:

[1952] ZSRR – ZŁOTO

[1956] Francja – 12. miejsce

[1960] Brazylia – 5. miejsce

[1962] ZSRR – SREBRO

[1967] Japonia – ZŁOTO

[1970] Bułgaria – 6. miejsce

[1974] Meksyk – 10. miejsce

[1978] ZSRR – BRĄZ

[1982] Peru – SREBRO

[1986] Czechosłowacja – 11. miejsce

[1990] Chiny – SREBRO

[1994] Brazylia – SREBRO

[1998] Japonia – 8. miejsce

[2002] Niemcy – 10. miejsce

[2006] Japonia – 6. miejsce

[2010] Japonia – BRĄZ

[2014] Włochy – 4. miejsce

[2018] Japonia – 6. miejsce

[2022] Polska – 7. miejsce, Holandia – 12. miejsce.

[2025] Tajlandia – ?