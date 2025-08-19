Bez szans na medal MŚ siatkarek? Nic nie zapowiada takiej sensacji
Siatkarki reprezentacji Tajlandii nie należą do grona kandydatek do medali tegorocznych mistrzostw świata. Gospodynie wcześniejszych turniejów finałowych zwykle nie miały łatwo - w dziewiętnastu dotychczasowych imprezach zaledwie osiem razy stawały na podium, a tylko dwukrotnie sięgały po złote medale. Tym razem jednak ekipie organizatora MŚ nie daje się większych szans na odegranie znaczącej roli w turnieju.
Triumfy gospodyń siatkarskich mistrzostw świata to odległe czasy. Zawodniczki ZSRR w 1952 roku wygrały na własnym terenie premierową edycję MŚ. W 1967 roku ten sukces powtórzyła reprezentacja Japonii triumfując u siebie w mocno okrojonym turnieju z udziałem zaledwie czterech drużyn.
Inne medalowe osiągnięcia gospodyń to srebro (1962) i brąz (1978) ekipy ZSRR, która w trzech turniejach rozegranych u siebie sięgnęła po trzy medale, każdy z innego kruszcu. Srebrne krążki wywalczyły reprezentacje Peru (1982), Chin (1990 - delikatne rozczarowanie po dwóch złotych medalach zdobytych w poprzednich edycjach) oraz Brazylii (1994). Medalowe zdobycze organizatorów MŚ siatkarek uzupełnia brąz wywalczony przez Japonię w 2010 roku.
Dziewiętnaście dotychczasowych edycji MŚ przyniosło więc gospodyniom osiem medali - dwa złote, cztery srebrne oraz dwa brązowe.
Poprzednie mistrzostwa świata siatkarek rozegrano w 2022 roku i po raz pierwszy odbyły się w dwóch krajach. Dorobek medalowy gospodyń nie powiększył się. Holandia odpadła w drugiej fazie grupowej i została sklasyfikowana na 12. miejscu. Polska przegrała w ćwierćfinale po emocjonującym starciu z Serbią 2:3 (14:16 w tie-breaku) i zajęła ostatecznie 7. miejsce. Warto przypomnieć, że Serbki w tamtym turnieju sięgnęły po złoto.
Gospodarzem MŚ 2025 będzie Tajlandia. Choć tajskie siatkarki z pewnością będą mogły liczyć na gorące wsparcie ze strony kibiców, to nie mają większych szans na medal. Reprezentacja tego kraju w mistrzostwach globu zagra po raz siódmy. Zadebiutowała w 1998 roku, a największe sukcesy to 13. miejsca w końcowej klasyfikacji, które Tajki zajmowały czterokrotnie (1998, 2010, 2018, 2022).
Tegoroczne występy reprezentacji Tajlandii w Lidze Narodów nie napawają optymizmem - 17. miejsce (przedostatnie) i zaledwie jedno zwycięstwo w dwunastu meczach. W MŚ 2025 gospodynie zagrają w grupie A i o awans do fazy pucharowej powalczą z Egiptem (22 sierpnia), Szwecją (24 sierpnia) oraz Holandią (26 sierpnia).
Wyniki gospodyń w MŚ siatkarek:
[1952] ZSRR – ZŁOTO
[1956] Francja – 12. miejsce
[1960] Brazylia – 5. miejsce
[1962] ZSRR – SREBRO
[1967] Japonia – ZŁOTO
[1970] Bułgaria – 6. miejsce
[1974] Meksyk – 10. miejsce
[1978] ZSRR – BRĄZ
[1982] Peru – SREBRO
[1986] Czechosłowacja – 11. miejsce
[1990] Chiny – SREBRO
[1994] Brazylia – SREBRO
[1998] Japonia – 8. miejsce
[2002] Niemcy – 10. miejsce
[2006] Japonia – 6. miejsce
[2010] Japonia – BRĄZ
[2014] Włochy – 4. miejsce
[2018] Japonia – 6. miejsce
[2022] Polska – 7. miejsce, Holandia – 12. miejsce.
[2025] Tajlandia – ?