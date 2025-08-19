Taka informacja tuż przed startem MŚ! Rywalki polskich siatkarek znów w centrum skandalu

Przypomnijmy, że podczas zakończonych niedawno mistrzostw świata U-21 zdyskwalifikowano dwie zawodniczki: środkową Phuong Quynh Nguyen i kapitan zespołu Thi Hong Dang. Siatkarki nie przeszły testów płci, a mecze, w których wzięły one udział, oddano rywalkom

walkowerem.

Wietnamska Federacja Piłki Siatkowej (VFV) zaprzeczyła doniesieniom i stwierdziła, że walkowery wynikają z nieprawidłowości w dokumentach zawodniczek, a nie wynikach testów.

Na kilka dni przed startem mistrzostw świata seniorek ogłoszono, że z udziału w nich wycofała się największa gwiazda wietnamskiej kadry - Nguyen Thi Bich Tuyen. Nieoficjalnie mówi się, że powodem rezygnacji są kontrowersje związane z wykonywaniem testów. Jak poinformował portal nld.com.vn, atakująca podczas jednego z krajowych turniejów w 2023 roku została poproszona o poddanie się badaniu płci. Od tego czasu 25-latka już kilka razy odmówiła gry w kadrze.

By uciąć doniesienia, sama siatkarka zabrała głos w sprawie swojej rezygnacji.

"Witam wszystkich. (...) Chciałabym ogłosić, że nie wezmę udziału w nadchodzących mistrzostwach świata siatkarek. To decyzja, którą starannie przemyślałam.

Powodem tej decyzji nie jest brak chęci do rywalizacji, ale nowe wymogi Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) dotyczące kwalifikacji zawodników do startów. Dla mnie sport to nie tylko rywalizacja, ale także szacunek i uczciwość. Uważam, że tym nowym przepisom brakuje przejrzystości i sprawiedliwości niezbędnej dla sportowców. Wierzę, że każdy sportowiec zasługuje na rywalizację w środowisku pełnym szacunku i równości.

Aby chronić swoją integralność i uniknąć niepotrzebnego ryzyka dla drużyny, podjęłam decyzję o wycofaniu się. Wykorzystam ten czas na treningi i przygotowania do przyszłych zawodów. Wierzę, że dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, wietnamska drużyna będzie nadal dawać z siebie wszystko i odnosić nowe sukcesy" - przekazała zawodniczka za pośrednictwem Facebooka.

Całą sytuację skomentował również wietnamski związek. Działacze stoją murem za swoją gwiazdą.

"Potwierdzamy, że Bich Tuyen jest ważnym członkiem drużyny i zawsze zapraszamy ją do udziału, gdy będzie gotowa" - napisano w oficjalnym komunikacie (VFV).

Mistrzostwa świata siatkarek odbędą się w dniach 22 sierpnia - 7 września w Tajlandii.

KP, Polsat Sport