Dobre występy polskich tenisistek w US Open

Chwalińska pewnie ograła Włoszkę Giorgię Pedone. Mecz trwał 78 minut, a Polka wygrała 6:2, 6:0. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Indonezyjka Janice Tjen.

Znacznie dłuższe było spotkanie Klimovicovej, która zmierzyła się z Aliną Korniejewą. Reprezentantka Polski wygrała pierwszego seta 7:6, ale kolejnego przegrała 6:7. W trzeciej partii długo zanosiło się na kolejnego tie-breaka, ale w dziesiątym gemie Klimovicova przełamała rywalkę i awansowała do drugiej rundy eliminacji. Mecz trwał blisko trzy godziny.



Kolejną rywalką Klimovicovej będzie Francuzka Jessika Ponchet.

Dzień wcześniej Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie. Rozstawiona w drabince z numerem "16" Polka musiała uznać wyższość Amerykanki Claire Liu.

Rywalizacja w głównej drabince US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

Wyniki:



Maja Chwalińska - Giorgia Pedone 6:2, 6:0

Linda Klimovicova - Alina Korniejewa 7:6[4], 6:7[2]. 6:4

Polsat Sport