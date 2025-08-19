Dosadne słowa Gamrota! Polak przypomniał się rywalowi
Mateusz Gamrot (25-3, 8 KO, 5 SUB) nadal nie może być pewny, kto będzie jego kolejnym rywalem. Polak, czekając na ofertę z UFC, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. W mediach społecznościowych zwrócił się bezpośrednio do jednego z zawodników.
Gamrot w 2025 roku stoczył jak na razie jeden pojedynek. W maju pokonał na punkty Ludovita Kleina, tym samym wrócił na zwycięskie tory po porażce z Danem Hookerem. Łącznie w UFC Polak stoczył już 11 pojedynków, wygrywając 8.
Jednym z zawodników, którzy pokonali w przeszłości "Gamera" jest Beneil Dariush (23-6-1, 5 KO, 8 SUB). Amerykanin irańskiego pochodzenia wygrał z Polakiem w październiku 2022 roku i od tamtego czasu nasz najlepszy obecnie zawodnik kategorii lekkiej myśli o rewanżu.
O ewentualnym pojedynku obu panów mówi się już od jakiegoś czasu. Gamrot zajmuje 7. miejsce w rankingu dywizji do 70,3 kg. Dariush jest jedno oczko niżej, więc pod tym względem takie starcie ma dużo sensu.
"Gamer" ewidentnie chciałby taki pojedynek stoczyć, co zresztą pokazał jednym z postów na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter).
- Bracie, przestań myśleć, podpisz kontrakt i jedziemy znowu - napisał Polak oznaczając Dariusha.
Po ich pierwszym spotkaniu w oktagonie Amerykanin był blisko walki o pas mistrzowski. Przegrał jednak dwa starcia, kolejno z Charlesem Oliveirą oraz Armanem Tsarukyanem i marzenia o tytule prysły. W czerwcu 2025 roku "Benny" zanotował wygraną z klubowym kolegą Gamrota Renato "Moicano" Carneiro.