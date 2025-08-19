Dosadne słowa Gamrota! Polak przypomniał się rywalowi

Gamrot w 2025 roku stoczył jak na razie jeden pojedynek. W maju pokonał na punkty Ludovita Kleina, tym samym wrócił na zwycięskie tory po porażce z Danem Hookerem. Łącznie w UFC Polak stoczył już 11 pojedynków, wygrywając 8.

Jednym z zawodników, którzy pokonali w przeszłości "Gamera" jest Beneil Dariush (23-6-1, 5 KO, 8 SUB). Amerykanin irańskiego pochodzenia wygrał z Polakiem w październiku 2022 roku i od tamtego czasu nasz najlepszy obecnie zawodnik kategorii lekkiej myśli o rewanżu.

O ewentualnym pojedynku obu panów mówi się już od jakiegoś czasu. Gamrot zajmuje 7. miejsce w rankingu dywizji do 70,3 kg. Dariush jest jedno oczko niżej, więc pod tym względem takie starcie ma dużo sensu.

"Gamer" ewidentnie chciałby taki pojedynek stoczyć, co zresztą pokazał jednym z postów na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter).

- Bracie, przestań myśleć, podpisz kontrakt i jedziemy znowu - napisał Polak oznaczając Dariusha.

Bro @beneildariush Stop thinking, sign the contract and let's run again 🔥 @ufc — Mateusz Gamrot (@gamer_mma) August 18, 2025

Po ich pierwszym spotkaniu w oktagonie Amerykanin był blisko walki o pas mistrzowski. Przegrał jednak dwa starcia, kolejno z Charlesem Oliveirą oraz Armanem Tsarukyanem i marzenia o tytule prysły. W czerwcu 2025 roku "Benny" zanotował wygraną z klubowym kolegą Gamrota Renato "Moicano" Carneiro.

IM, Polsat Sport