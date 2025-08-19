Eksperci zachwyceni Polakiem! Zwracają uwagę na ten aspekt
Jan Bednarek notuje świetne wejście w FC Porto. Reprezentant Polski rozegrał w nowym zespole dwa ligowe spotkania. Oba zakończyły się zwycięstwem oraz czystym kontem. Polak zbiera coraz więcej pozytywnych recenzji wśród portugalskich dziennikarzy, którzy chwalą go nie tylko za umiejętności piłkarskie, ale i zdolności przywódcze.
Wielu kibiców zastanawiało się, jak będzie wyglądać dalsza przyszłość Jana Bednarka. W ubiegłym sezonie jego Southampton spadł z Premier League. Bednarek trafił jednak do klubu z bogatą historią i potencjałem do gry o najwyższe cele. Mowa o FC Porto.
Zobacz także: Cristiano Ronaldo może mu pozazdrościć. 44-letni piłkarz wyrównał rekord świata!
W debiucie z Vitorią Guimaraes Bednarek zaprezentował się ze świetnej strony. Nie obyło się bez powodów do zmartwienia, bowiem obrońca przedwcześnie opuścił murawę z urazem.
Ten nie okazał się jednak poważny, a Bednarek wrócił do gry już w kolejnym starciu - z Gil Vicente. Zaliczył pełne 90 minut i zebrał pochlebne opinie wśród portugalskich ekspertów.
- Coraz bardziej ugruntowuje swoją pozycję jako nowy lider defensywy FC Porto. Nieustannie przewodził i często prawidłowo korygował ustawienie swoich kolegów na boisku. Kolejny znakomity występ zawodnika pozyskanego z Southampton - podsumował występ zawodnika dziennik "A Bola".
Kibice Porto doceniają reprezentanta Polski nie tylko za umiejętności gry w defensywie, ale też rolę przywódcy. Już w Southampton Bednarek pełnił funkcję kapitana drużyny.Przejdź na Polsatsport.pl