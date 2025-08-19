Eksperci zachwyceni Polakiem! Zwracają uwagę na ten aspekt

Wielu kibiców zastanawiało się, jak będzie wyglądać dalsza przyszłość Jana Bednarka. W ubiegłym sezonie jego Southampton spadł z Premier League. Bednarek trafił jednak do klubu z bogatą historią i potencjałem do gry o najwyższe cele. Mowa o FC Porto.

W debiucie z Vitorią Guimaraes Bednarek zaprezentował się ze świetnej strony. Nie obyło się bez powodów do zmartwienia, bowiem obrońca przedwcześnie opuścił murawę z urazem.

Ten nie okazał się jednak poważny, a Bednarek wrócił do gry już w kolejnym starciu - z Gil Vicente. Zaliczył pełne 90 minut i zebrał pochlebne opinie wśród portugalskich ekspertów.

- Coraz bardziej ugruntowuje swoją pozycję jako nowy lider defensywy FC Porto. Nieustannie przewodził i często prawidłowo korygował ustawienie swoich kolegów na boisku. Kolejny znakomity występ zawodnika pozyskanego z Southampton - podsumował występ zawodnika dziennik "A Bola".

Kibice Porto doceniają reprezentanta Polski nie tylko za umiejętności gry w defensywie, ale też rolę przywódcy. Już w Southampton Bednarek pełnił funkcję kapitana drużyny.

AK, Polsat Sport